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झांसी में भीषण सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, दो की मौत, एक गंभीर

झांसी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज पर बाइक और स्कूटी की आमने-सामने हुई टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, बताया जा रहा है कि टक्कर लगते ही बाइक और स्कूटी सवार दोनों लोग काफी दूर उछलकर गिरे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने रुद्राक्ष और ललित को मृत घोषित कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 31, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:25 PM IST
झांसी में भीषण सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, दो की मौत, एक गंभीर

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