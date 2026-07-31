झांसी में भीषण सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, दो की मौत, एक गंभीर

विकासनगर में तेज रफ्तार का कहर

उत्तराखंड के विकासनगर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. हरियाणा नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो कार सहसपुर-छरबा से गुजरती हुई चांदपुर पहुंची ही थी कि अचानक जंगल के बीच तेज मोड पर वाहन चालक गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो कर सीधा सुरक्षा दीवारों को तोड़ती हुई जंगल में जा घुसी. तस्वीरों में देखिए टक्कर कितनी जबरदस्त थी की भारी भरकम दीवार को तोड़ती हुई ये स्कॉर्पिओ दीवार के ऊपर चढ़ गई. हरियाणा नंबर की इस स्कॉर्पियो कार में हादसे के वक्त तीन युवक सवार थे.