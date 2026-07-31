झांसी में भीषण सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, दो की मौत, एक गंभीर

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झांसी/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बाइक और स्कूटी के बीच हुई भीषण आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
तेज रफ्तार और जोरदार टक्कर से दूर जा गिरे युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीपरी बाजार के आर्य कन्या चौराहा निवासी रूद्राक्ष बाजपेई (22 वर्ष) पुत्र देवराज बाजपेई अपनी स्कूटी से इलाइट चौराहे की ओर जा रहा था. इसी दौरान सीपरी ओवरब्रिज पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. बाइक पर रानी लक्ष्मीनगर रेलवे कॉलोनी निवासी सक्षम और उसका दोस्त बरुआसागर निवासी सोमिल सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक उछलकर सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे और लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए.
डॉक्टरों ने दो को किया मृत घोषित
हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सीपरी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में तीनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद रूद्राक्ष (22) और सक्षम को मृत घोषित कर दिया. तीसरे युवक सोमिल का इलाज जारी है, जिसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
पुलिस कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
विकासनगर में तेज रफ्तार का कहर
उत्तराखंड के विकासनगर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. हरियाणा नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो कार सहसपुर-छरबा से गुजरती हुई चांदपुर पहुंची ही थी कि अचानक जंगल के बीच तेज मोड पर वाहन चालक गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो कर सीधा सुरक्षा दीवारों को तोड़ती हुई जंगल में जा घुसी. तस्वीरों में देखिए टक्कर कितनी जबरदस्त थी की भारी भरकम दीवार को तोड़ती हुई ये स्कॉर्पिओ दीवार के ऊपर चढ़ गई. हरियाणा नंबर की इस स्कॉर्पियो कार में हादसे के वक्त तीन युवक सवार थे.
गनीमत रही कि हादसे में तीनों युवक सही सलामत बच गए. हादसे के बाद ट्रैक्टर की मदद से इस क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो कार को सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवारों से नीचे उतार लिया गया. ये हादसा भी बताता है की रफ्तार की वजह से लगातार भीषण दुर्घटनाएं हो रही है लेकिन खासकर युवा रफ्तार पर लगाम नहीं लगा पा रहे है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है.