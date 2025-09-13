 Mahoba News:महोबा के ओम प्रकाश का कमाल, अनोखे हुनर ने दी नई पहचान, बनाई देवी - देवताओं की 200 से अधिक मूर्तियां
Mahoba News: महोबा के ओमप्रकाश जन्म से मूक-बधिर हैं, लेकिन मूर्तिकला में उन्होंने नई पहचान बनाई.प्लास्टर ऑफ पेरिस से हल्की व चलायमान प्रतिमाएँ बनाकर भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। उनकी कला और भक्ति आज समाज के लिए प्रेरणा है.

 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:18 PM IST
Mahoba/ Rajendra Tiwari: कहते हैं कठिनाइयां इंसान को तोड़ भी देती हैं और बना भी देती हैं. महोबा जिले के कबरई ब्लॉक निवासी उमादत्त शास्त्री के पुत्र ओमप्रकाश इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ है.गाँव के बच्चे भी उनके साथ खेलने को तैयार नहीं होते थे. लेकिन माँ दुर्गा की कृपा और पिता की आस्था ने इस मौन बालक को ऐसा हुनर दिया कि आज उनकी कारीगरी हर तरफ चर्चा हो रही है. 

मिट्टी से मिली प्रेरणा, गढ़ा नया आयाम
पिता उमादत्त शास्त्री माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं. पुत्र की दशा देख वे मंदिर में अपनी व्यथा सुनाने पहुँचे. वहीं उन्हें प्रेरणा मिली कि बेटे को मूर्तिकला का रास्ता दिखाया जाए. ओमप्रकाश ने आठ वर्षों तक मिट्टी से मूर्तियाँ गढ़ने में कठोर मेहनत की और कला को नई पहचान दी. परंतु सुनने-बोलने में असमर्थ होने से सामान खरीदने में उन्हें काफी दिक्कत आती थी. यही मजबूरी उनके लिए नई राह बन गई.

प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई अलग पहचान
ओमप्रकाश ने मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस अपनाया. इससे उनकी मूर्तियाँ हल्की, टिकाऊ और सुंदर बन गईं। खास बात यह कि उन्होंने मूर्तियों में मूवमेंट देने की कला भी खोज निकाली। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में शेर का सिर उठता है, मुंह खुलता है, सुदर्शन चक्र घूमता है। यह अनूठा प्रयोग भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है.

शिष्यों के लिए प्रेरणा, नवरात्रि पर 200 से अधिक मूर्तियाँ
ओमप्रकाश के शिष्य शैलेन्द्र बताते हैं कि गुरुजी बचपन से बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी कला अतुलनीय है.सात-आठ वर्षों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है.इस नवरात्रि पर ओमप्रकाश काली, महिषासुर मर्दिनी, विंध्यवासिनी, माँ शारदा, कालरात्रि सहित 200 से अधिक मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.

हल्की, सुंदर और आसानी से ले जाने योग्य
ओमप्रकाश की मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हल्की होने के कारण आसानी से ले जाई जा सकती हैं श्रद्धालुओं के अनुसार उनकी कारीगरी में इतनी नफासत है कि लगता है जैसे माँ स्वयं मूर्ति से प्रकट हो रही हों

TAGS

Mahoba news

Trending news

Mahoba news
महोबा के ओम प्रकाश का कमाल, अनोखे हुनर ने दी नई पहचान
;