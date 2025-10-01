Advertisement
रावण-मेघनाथ का दौड़ा-दौड़ाकर वध, 173 साल पुराना इतिहास, यूपी की अनोखी विजयदशमी

Unique Dussehra: 173 साल पुरानी ऐतिहासिक मैदानी रामलीला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. धनु तालाब के मैदान पर आयोजित होने वाले राम-रावण और मेघनाथ-लक्ष्मण के युद्ध का सजीव मंचन किया गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:27 PM IST
जितेन्द्र सोनी/जालौन: वैसे तो देशभर में विजयादशमी का पर्व कल मनाया जाएगा, लेकिन कोंच नगर में बुधवार को ही विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. जालौन के कोंच नगर में राम-रावण और लक्ष्मण-मेघनाथ का सजीव युद्ध देखने को मिल रहा है. यहां 40 फीट ऊंचे रावण-मेघनाथ के पुतलों के साथ राम-लक्ष्मण और हनुमान सजीव युद्ध करते हैं. यह युद्ध रामानंद सागर की रामायण की तरह देखने को मिलता है. 

173 साल पुरानी परंपरा
जालौन के कोंच नगर की 173 साल पुरानी ऐतिहासिक मैदानी रामलीला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. धनु तालाब के मैदान पर आयोजित होने वाले राम-रावण और मेघनाथ-लक्ष्मण के युद्ध का सजीव मंचन किया गया. इसमें 40 फीट ऊंचे रावण और मेघनाथ के पुतलों को मैदान में दौड़ाया जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि बुराई कितनी भी हावी हो जाए, मगर अच्छाई उसे दौड़ा-दौड़ा कर खत्म कर देती है. 

40 फीट ऊंचे पुतलों को मैदान में दौड़ाया जाता है 
यहां पर 173 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कोंच के लोग अभी भी जीवित किए हुए हैं. यहां पर राम-रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध परम्परागत तरीके से होता है और इस युद्ध को सजीव चित्रण किया जाता है. इसे देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं. यहां रावण और मेघनाद के 40 फीट से ऊंचे पुतलों को बड़े-बड़े पहियों वाले रथ में बांधा जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है. जिनसे युद्ध स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं. इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले कई बार जमीन में गिरते है, जिसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं. 

लक्ष्‍मण को शक्ति भी लगती है
इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी भी लाते हैं. जिसको पिलाने के बाद लक्ष्मण उठ जाते हैं. जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है. इस राम-रावण युद्ध को देखने के लिए माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन से लेकर कई राजनैतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कहीं नहीं देखा. यह पूरे देश में अनोखा राम-रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध है. 

