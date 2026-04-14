घर से अगवा हुई युवती, जंगल में मिली क्षत-विक्षत लाश… शादी से पहले ही उजड़ गया परिवार

महोबा/राजेंद्र तिवारी: बुंदेलखंड के महोबा जिले में अपने घर में सो रही युवती को अगवा कर अज्ञात हमलावरों ने सुनसान इलाके में ले जाकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. सुबह युवती का शव पहाड़िया में क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही एएसपी-सीओ सहित थाना पुलिस ने मौक़े पर पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई. फिलहाल पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?

घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके की है. जहां के रहने वाले मानिक रैकवार की पुत्री प्रियंका देर रात रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो गई. मृतका के घर से महज दौ सौ मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ के पास सुनसान इलाके में लापता युवती प्रियंका का शव क्षतविक्षत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवती का शव जंगल में पड़ा होने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सदर अरुण कुमार सिंह टीम सहित मौके पर पहुंच कर फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई.

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

फिलहाल पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

बताया जाता है कि मृतिका प्रियंका का विवाह 7 जुलाई 2026 को संपन्न होना था जिसकी तैयारियां करने के लिए परिवारीजन जुटे हुए थे बीती रात सभी सदस्य कृषि कार्य करने के लिए खेत में गए थे घर में मृतक प्रियंका और उसकी बुआ की बेटी मौजूद थी देर रात अचानक प्रियंका घर से गायब हो गई और सुबह घर के पास स्थित जंगल में उसका क्षतविक्षत अवस्था में शव पड़ा मिला है. परिजनों ने युवती को घर से अगवा कर ले जाने की आशंका जता पुलिस से मामले का खुलासा करने की मांग की है.

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मृतका के परिवारिजनों ने क्या कहा?

मामले को लेकर मृतका के परिवारिजनों ने बताया है कि मृतक प्रियंका घर में अपनी बुआ की बेटी के साथ सो रही देर रात प्रियंका अचानक घर से गायब हो गई हम लोगों द्वारा खोजबीन की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका सुबह घर के पास स्थित जंगल में उसका शव पड़ा हुआ मिला है उसके शरीर में चोट के निशान हैं. हमें आशंका है कि उसको अगवा करके ले जाया गया है और उसकी हत्या करके शव फेंक कर हमलावर फरार हो गए हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि युवती का शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी मौके पर आकर देखा तो उसके शरीर में चोट के निशान हैं फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है,पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी.