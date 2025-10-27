Jhansi Accident: झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, महिला की मौत, 24 से ज्यादा घायल, जवारे लेकर रतनगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु

पीयुष/अब्दुल: यूपी के गाजियाबाद और झांसी से हादसे की खबर सामने आई है. झांसी समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेरा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर और दो ट्राली खाई में पलट गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जबकि, 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है. सगाई समारोह को जा रही बस ने कार को जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर घायल हो गए हैं.

झांसी में कहां हुआ हादसा

झांसी समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेरा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर और दो ट्राली खाई में पलट गई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई. जबकि, 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है. एसडीएम अवनीश तिवारी ने अस्पताल पहुँचकर घायलों का हाल चाल जाना. ट्रैक्टर में दो ट्रॉलियां लगी हुईं थीं, जिनमें लगभग साठ लोग सवार थे.

बताया जा रहा है कि ग्राम धौरका निवासी रतनगढ़ माता मंदिर जवारे लेकर जा रही थे. इसी बीच रात नौ बजे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर जैसे ही बुडेरा घाट के पास पहुंचा तभी अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और रोड किनारे बनी खाई में जाकर पलट गया. चीख-पुकार की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़ कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पताल में पहुंचाया. जहां घायलों का इलाज चल रहा है. वहीं चिकित्सकों ने सीता नाम की एक महिला को मृत घोषित कर दिया. 11 घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें मोठ अस्पताल से झांसी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया.

दूसरा हादसा- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर घायल

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कल रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से मेरठ जा रही एक बस ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयानक था कि बस ने कार को कई मीटर तक घसीटा और सड़क के दूसरी ओर पहुंच गई. गनीमत रही कि बस पुल से नीचे नहीं गिरी, वरना जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और कार से भिड़ने के बाद कोने पर जाकर रुक पाई. मौके पर अफरातफरी मच गई. मसूरी थाना क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल यात्रियों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की. सूचना पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

घायलों के नाम

इंदिरापुरम निवासी अमित कांत शर्मा (40), उनकी पत्नी रचना शर्मा (37), मां उषा शर्मा (65) और बेटा गर्वित शर्मा (7) हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चारों लोग हरिद्वार से अपने घर इंदिरापुरम लौट रहे थे। सभी को उपचार के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

सगाई के लिए जा रहे थे मेरठ

जानकारी के अनुसार, बस (नंबर UP 23 H 9332) में सवार सिकंदर पुत्र रोहतास, निवासी सर्वोदय नगर थाना विजयनगर, अपनी बेटी की सगाई के लिए मेरठ के शिवपुरम जा रहे थे. इसी दौरान यह भीषण हादसा हुआ.