झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 1 महिला की मौत, डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल, बैरागढ़ मंदिर से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु

Accident In Jhansi: झांसी में मंदिर में मन्नत का घंटा बांधकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. सभी मंदिर से लौट रहे थे. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. 

Feb 27, 2026, 07:00 AM IST
Jhansi News
अब्दुल सत्तार/Jhansi Accident: झांसी में मोंठ थाना क्षेत्र के कानपुर हाइवे ग्राम भुजोंद के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई जबकि डेढ़ दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए.  इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबे सभी घायलों को आनन फानन में निकालकर उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया और अन्य को प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया. 

बैरागढ़ मंदिर से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु
दरअसल झांसी के ग्राम इमलिया निवासी बारे पाल मन्नत का घंटा चढ़ाने जालौन जनपद के बैरागढ़ देवी माता मंदिर पर गए थे, पूजा पाठ और घंटा चढ़ाने के बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी श्रद्धालु वापस  अपने घर लौट रहे थे.  जैसे ही ग्राम भुजौंद के पास पहुंचे, तभी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे.  

एक महिला की मौत, कई घायल
आनन फानन में ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला और घायलों को मोठ ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया. जहां चिकित्सकों ने चेकअप करते हुए सगुना पाल नाम की एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि इस हादसे में घायल महिला और पुरुषों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया. 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस हादसे की जांच के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

