UPSSSC Forest Guard Admit Card 2025 Download: यूपी फॉरेस्ट गार्ड मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, जानें पूरी डिटेल

UPSSSC Forest Guard Admit Card 2025 Download: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती (Forest Guard) मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पास की है और मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा कर दिया है, वे अब अपना प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना नोटिस के माध्यम से दी है और अभ्यर्थियों से समय रहते डाउनलोड करने की अपील की है.

परीक्षा 9 नवंबर को लखनऊ और झांसी में

मुख्य परीक्षा 09 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लखनऊ और झांसी जिले में बनाई गई परीक्षा केंद्रों पर होगी. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 709 पदों पर भर्ती की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल वही अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने मुख्य परीक्षा का निर्धारित शुल्क जमा किया है.

ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

सबसे पहले upsssc.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

लॉगिन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

डैशबोर्ड में UP Forest Guard Admit Card 2025 लिंक दिखाई देगा.

लिंक पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा

इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें

आयोग ने यह भी बताया कि प्रवेश पत्र आयोग के मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है.

मुख्य परीक्षा के बाद होगा शारीरिक परीक्षण

लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। इसमें लंबाई, छाती आदि की माप के साथ लंबी दौड़ भी होगी.

पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलो वजन लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना होगा.वही महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. यह दौड़ क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी

मेडिकल टेस्ट में इन बातों की होगी जांच

अंतिम चरण में अभ्यर्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. इसमें शरीर की संरचना, नॉक नी, बो-लेग्स, फ्लैट फीट, वैरिकोज वेन्स, दृष्टि क्षमता, कलर ब्लाइंडनेस और श्रवण परीक्षण जैसे टेस्ट शामिल होंगे.