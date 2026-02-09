ललितपुर-नोएडा में 2000 एकड़ पर सजेगा ‘ग्लोबल फार्मा ड्रीम’, 10 हजार करोड़ के निवेश से यूपी बनेगा दवा उद्योग का नया सितारा

UP News: प्रदेश सरकार ने ललितपुर और नोएडा में लगभग 2,000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक ग्लोबल फार्मा पार्क विकसित करने की योजना बनाई है. इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दवा निर्माण और स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है. यह पहल राज्य को फार्मा निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

10 हजार करोड़ का निवेश

फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के दौरान लगभग ₹10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो प्रदेश के औषधि निर्माण और मेडिकल डिवाइस उद्योग को नई गति देंगे. इन निवेशों से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावनाएं बनेंगी. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी.

ललितपुर में पहले चरण में कितना होगा काम?

ललितपुर में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से भविष्य-उन्मुख फार्मा पारितंत्र विकसित किया जा रहा है. पहले चरण में 352.91 एकड़ क्षेत्र में फार्मूलेशन इकाइयों, बल्क ड्रग्स निर्माण और साझा अवसंरचना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह चरण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

दूसरे चरण में कितना होगा काम

दूसरे चरण में 1,465 एकड़ भूमि के विकास के लिए अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) जारी की जा चुकी है. इस चरण में अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान केंद्रों और लॉजिस्टिक सुविधाओं के निर्माण की योजना है. इससे ललितपुर को एक समग्र फार्मा हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो घरेलू और निर्यात दोनों जरूरतों को पूरा करेगा.

नोएडा में कहां पर बनेगा?

नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में भी फार्मा अवसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. सेक्टर-28 में 350 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है, जहां आधुनिक निर्माण इकाइयों के साथ परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यह पार्क मेडिकल उपकरण निर्माण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा.

नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर-7 में 250 एकड़ क्षेत्र में फार्मा फार्मूलेशन पार्क विकसित करने की योजना है. यहां उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाएं, गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र और निर्यात उन्मुख सुविधाएं स्थापित की जाएंगी. एयरपोर्ट की निकटता से वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आएगी.

11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर

कॉन्क्लेव के दौरान फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इन समझौतों का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है. उद्योग संगठनों ने त्वरित अनुमोदन, सरल नियामकीय प्रक्रियाएं और निर्यात प्रोत्साहन को फार्मा विकास की रीढ़ बताया है.