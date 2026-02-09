Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3103366
Zee UP-Uttarakhandझांसी

ललितपुर-नोएडा में 2000 एकड़ पर सजेगा ‘ग्लोबल फार्मा ड्रीम’, 10 हजार करोड़ के निवेश से यूपी बनेगा दवा उद्योग का नया सितारा

UP News: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य नहीं, बल्कि दवा उद्योग के मानचित्र पर भी अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराने की तैयारी में है. ललितपुर और नोएडा में करीब 2,000 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल फार्मा पार्क विकसित किए जाने की घोषणा ने प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा दे दी है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

UP News: प्रदेश सरकार ने ललितपुर और नोएडा में लगभग 2,000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक ग्लोबल फार्मा पार्क विकसित करने की योजना बनाई है. इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दवा निर्माण और स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है. यह पहल राज्य को फार्मा निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

10 हजार करोड़ का निवेश 
फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के दौरान लगभग ₹10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो प्रदेश के औषधि निर्माण और मेडिकल डिवाइस उद्योग को नई गति देंगे. इन निवेशों से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावनाएं बनेंगी. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी.

ललितपुर में पहले चरण में कितना होगा काम?
ललितपुर में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से भविष्य-उन्मुख फार्मा पारितंत्र विकसित किया जा रहा है. पहले चरण में 352.91 एकड़ क्षेत्र में फार्मूलेशन इकाइयों, बल्क ड्रग्स निर्माण और साझा अवसंरचना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह चरण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे चरण में कितना होगा काम 
दूसरे चरण में 1,465 एकड़ भूमि के विकास के लिए अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) जारी की जा चुकी है. इस चरण में अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान केंद्रों और लॉजिस्टिक सुविधाओं के निर्माण की योजना है. इससे ललितपुर को एक समग्र फार्मा हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो घरेलू और निर्यात दोनों जरूरतों को पूरा करेगा.

नोएडा में कहां पर बनेगा?
नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में भी फार्मा अवसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. सेक्टर-28 में 350 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है, जहां आधुनिक निर्माण इकाइयों के साथ परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यह पार्क मेडिकल उपकरण निर्माण को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा.

नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर-7 में 250 एकड़ क्षेत्र में फार्मा फार्मूलेशन पार्क विकसित करने की योजना है. यहां उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाएं, गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र और निर्यात उन्मुख सुविधाएं स्थापित की जाएंगी. एयरपोर्ट की निकटता से वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आएगी.

11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर 
कॉन्क्लेव के दौरान फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इन समझौतों का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है. उद्योग संगठनों ने त्वरित अनुमोदन, सरल नियामकीय प्रक्रियाएं और निर्यात प्रोत्साहन को फार्मा विकास की रीढ़ बताया है.

TAGS

UP News

Trending news

Sonbhadra News
शॉपिंग मॉल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, पत्नी की एंट्री से मचा बवाल!
bijnor news
एक अनार दो बीमार! बिजनौर में एक पत्नी के 2 दावेदार; दोनों आपस मे भिड़े वीडियो वायरल
UP Police SI Salary
यूपी में दरोगा को कितनी सैलरी मिलती है? जानें सब इंस्पेक्टर की पावर और सुविधाएं!
Agra News
पति को छोड़ा, प्रेमी का थामा हाथ, फिर नई मोहब्बत की चाह में खत्म हुई सोनाली
UP Road Accidents
गंगा एक्सप्रेसवे बना काल, तेज़ रफ्तार ने आठ लोगों की जान ली,कई घायल
Lucknow news
लखनऊ एयरपोर्ट पर लावारिस मिला दो करोड़ का सोना, जेद्दा फ्लाइट से आया था गोल्ड पेस्ट
Moradabad news
मुरादाबाद: लापरवाही या साजिश? जेल से 5 किशोर फरार, 11 नामजद पर मुकदमा
Basti SI Ajay Gaur
बाइक बस्ती में, सरयू नदी में तैरता मिला शव..दरोगा की रहस्यमयी मौत पर उठे कई सवाल?
Sonbhadra News
सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत
Meerut News
मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त युवक का ब्रेन फटा, वजह जानकर रह जाएंगे दंग!