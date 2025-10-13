सीतापुर-कौशांबी से लेकर झांसी तक में सड़क हादसे, दो भाइयों समेत PCS परीक्षार्थी छात्रा की दर्दनाक मौत

UP road accident: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोनों भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मिश्रिख थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वहीं मृतक रामनरेश (50) पुत्र मैकू और हरिनाम (46) पुत्र मौकू, ग्राम दूलामऊ, थाना महोली के निवासी थे. रविवार सुबह दोनों भाई अपनी बहन के घर भूड़पुरवा गए थे. देर शाम लौटते समय जैसे ही वे परसौली और किशनपुर के बीच पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और क्षेत्राधिकारी आलोक प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. इस हृदयविदारक हादसे की खबर जैसे ही गांव दूलामऊ पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

कौशांबी में सड़क हादसा

कौशांबी के कड़ा धाम थाना क्षेत्र में औरेनी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मामा-भांजी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में भांजी दीपाली उर्फ पूजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए. दीपाली प्रयागराज के सोरांव की रहने वाली थी और PCS परीक्षा देकर घर लौट रही थी. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपाली को मृत घोषित कर दिया.

झांसी में भी हादसा

झांसी चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बछोदना के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी गोद में बैठा दो साल का मासूम बच्चा घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार अपनी पत्नी और बच्चे को बैठा कर मध्यप्रदेश के दमोह जा रहा था. जैसे ही उसकी बाइक ग्राम बछोदना पुलिया के पास पहुंची तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिला रुखसार बच्चे के साथ सड़क पर सिर के बल गिर पड़ी.