Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3079799
Zee UP-Uttarakhandझांसी

यूपी में सड़कों पर मातम! फिरोजाबाद-झांसी समेत कई जिलों में दर्दनाक हादसे, 6 लोगों की मौत

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में सोमवार को अलग-अलग जिलों से सामने आए दर्दनाक हादसों में कई लोगों की जान चली गई, जबकि स्कूली बच्चों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Road Accident
UP Road Accident

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश के कई  जिलों से आई दर्दनाक घटनाओं ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही भरे सफर पर सवाल खड़े कर दिए. कहीं घर लौटता बुज़ुर्ग दंपती मौत के मुंह में समा गया, तो कहीं स्कूल जाते मासूम बच्चे घायल हो गए.

फिरोजाबाद: रिटायर्ड प्रधानाचार्य और पत्नी की दर्दनाक मौत
फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एटा चौराहे पर दोपहर उस वक्त मातम पसर गया, जब मिट्टी से लदे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दंपती को कुचल दिया. हादसे में शिकोहाबाद नगर की प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी कमला की मौके पर ही मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कूटी डंपर में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई. हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया. घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात ठप रहा. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

झांसी: स्कूली बस और डंपर की टक्कर, 11 बच्चे घायल
झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास कानपुर हाईवे पर छात्रों से भरी एक स्कूली बस आगे चल रहे डंपर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
घटना के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हादसे में 11 छात्र घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. एसडीएम अवनीश तिवारी ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया.

हापुड़: स्कूली बस पलटी, आधा दर्जन बच्चे घायल
हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के वझीलपुर गांव में छात्रों को लेकर जा रही एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में दहशत फैल गई.
ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया. छह बच्चे घायल हुए हैं, हालांकि किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही.

बागपत: तेज रफ्तार कार और भैंसा-बुग्गी की टक्कर
बागपत के मेरठ हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने भैंसा-बुग्गी को टक्कर मार दी. हादसे में भैंसे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर के बाद कार पलट गई और हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अमरोहा: कार-बाइक टक्कर में 17 वर्षीय युवक की मौत
अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में 17 वर्षीय एतेशाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई.

रामपुर: दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा
रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अलीनगर बाईपास पर खनन के ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. कार दो ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

TAGS

UP Road Accident

Trending news

UP Road Accident
यूपी में सड़कों पर मातम! फिरोजाबाद-झांसी समेत कई जिलों में दर्दनाक हादसे
Etah Murder Case
चार मर्डर से दहल उठा एटा! खून से लथपथ मिले दादा-दादी, मां और बहन
ips amitabh thakur
अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा होंगे? धोखाधड़ी केस में पूर्व IPS को कोर्ट ने दी बड़ी राहत
software engineer death case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में योगी का एक्शन, नोएडा अथॉरिटी के CEO पर गिरी गाज
jalaun news
'मैं जान दे दूंगी...' बॉयफ्रेंड से बात करते हुए प्रेमिका ने पुल से लगाई छलांग
Ramnagar news
कोसी बैराज में सुर्खाबों की रिकॉर्ड बढ़त, 422 से बढ़कर 486 हुई संख्या
jalaun news
'मैं जान दे दूंगी...' बॉयफ्रेंड से बात करते हुए प्रेमिका ने पुल से लगाई छलांग
Bareilly News
कैंसर से लेकर ‘मृत बच्ची’ को जिंदा करने का दावा! क्या है मनौना धाम का रहस्यमय जल?
Pratapgarh News
दो बच्चों की मां को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते देख पति का टूटा दिल
Budaun News
बदायूं में धर्म परिवर्तन कर प्रेम विवाह,वायरल वीडियो के बाद दंपती ने मांगी सुरक्षा