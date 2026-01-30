महोबा में जल शक्ति मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, विधायक से तीखी नोकझोंक

Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला. चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच पानी की समस्या और सड़कों की खुदाई को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के मुताबिक, गांवों में पानी की सप्लाई न होने और जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को दुरुस्त न किए जाने से नाराज़ विधायक ब्रजभूषण राजपूत अपने समर्थकों और बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों के साथ मौके पर पहुंचे थे. इसी मुद्दे को लेकर मंत्री और विधायक के बीच बहस बढ़ गई.

बताया जा रहा है कि शहर के रामश्री महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद जब मंत्री का काफिला लौट रहा था, तभी कलक्ट्रेट मार्ग पर बड़ी संख्या में विधायक और उनके समर्थकों ने काफिला रोक लिया. बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर दी गईं. हालात को देखते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को खुद वाहन से नीचे उतरना पड़ा.

इस दौरान मंत्री और विधायक के बीच तीखी कहासुनी हो गई. मौके पर मौजूद सीओ सदर अरुण कुमार सिंह और एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने स्थिति को संभालते हुए समर्थकों को सड़क से हटवाया और काफिले को आगे बढ़वाया.

मामला बढ़ने पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक और अधिकारियों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ग्राम प्रधानों को बुलाकर बैठक शुरू की गई. स्थिति को देखते हुए डीएम कार्यालय के गेट बंद कर दिए गए, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले.

ग्राम प्रधानों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की हालत बेहद खराब है और कई गांवों में तीन साल बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है. फिलहाल डीएम कार्यालय में बैठक जारी है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

