एक ही छत के नीचे म‍िले 243 वोटर....मतदाता सूची देख दंग रह गए लोग, यूपी में बड़ी गड़बड़ी उजागर
एक ही छत के नीचे म‍िले 243 वोटर....मतदाता सूची देख दंग रह गए लोग, यूपी में बड़ी गड़बड़ी उजागर

Mahoba News: यूपी में साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है. ऐसे में महोबा में एक कस्‍बे के एक मकान में हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Sep 15, 2025, 04:58 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है

राजेंद्र तिवारी/महोबा: यूपी के महोबा में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां पंचायत चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है. जैतपुर (बेलाताल) ब्लॉक में वार्ड संख्या 6 में मकान नंबर 803 में हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज है, जबकि पनवाड़ी कस्बे के वार्ड संख्या 13 में ऐसा भी घर है, जहां 243 मतदाता हैं. इसके अलावा पास के ही मकान नंबर 997 में 185 मतदाताओं का नाम दर्ज है. जिले में न जाने कितने मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक ही मकान नंबर से जुड़े होंगे, मतदाता पुनरीक्षण में सामने आएंगे. फिलहाल अपर जिलाधिकारी इसे लिपकीय त्रुटि बता रहे हैं. 

पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी उजागर
बता दें कि यूपी में साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है. इसमें जैतपुर (बेलाताल) कस्वा के वार्ड में 6 में मकान नंबर 803 में हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज होने का मामला प्रकाश में आया है. इसी प्रकार पनवाड़ी कस्वे में एक परिवार ऐसा है कि जिनके मकान में 243 मतदाता दर्ज है और इन सबकी गवाही दे रही है मतदाता सूची. 

मतदाता पुनरीक्षण कार्य में हुआ खुलासा 
दरअसल, सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्‍न कराने के लिए अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है और मतदाता पुनरीक्षण का कार्य बीएलओ द्वारा शुरू कर दिया गया है. बीएलओ घर-घर मतदाता सूची लेकर पहुंच रहे हैं और मतदाताओं के नाम का मिलान और संशोधन कर रहे हैं. वहीं जब बीएलओ जैतपुर कस्वा के वार्ड नंबर 6 में मकान नंबर 803 को देखा तो उसमें एक ही मकान में हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. 

एक-एक मकान में सैकड़ों मतदाता
वहीं, बीएलओ जब पनवाडी कस्वा के वार्ड नंबर 13 में पहुंचे तो मकान नंबर 996 में 243 मतदाता देखकर दंग रह गए. इतना ही नहीं इसी वार्ड क्रमांक 13 में मकान नंबर 997 में 185 मतदाता दर्ज पाए गए. मकान नंबर 1702 में 29 मतदाता अंकित हैं. आखिर इतनी भारी गड़बड़ी वाली मतदाता सूची को लेकर कौन जिम्मेदार है?. एडीएम ने बताया कि जिले में वर्तमान समय मे पंचायत निर्वाचन की वोटर लिस्ट में बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है. 

वोटर लिस्‍ट में जोड़े जा रहे नाम 
उन्‍होंने बताया कि जो साल 2021 की वोटर सूची है उसमें जो नाम हैं उसे जोड़ने या हटाने का काम किया जा रहा है. साल 2021 की वोटर लिस्ट में एक ही मकान का नंबर डाल दिया गया है जबकि वोटर उसी ग्राम पंचायत के हैं इसमें लिपिकीय त्रुटि है. नाम में कोई त्रुटि नहीं है. इसमें नए नंबर जैसे क, ख, ग करके दे दिए जाएंगे. यदि इससे बड़ी कोई त्रुटि सामने आती है तो उसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

Mahoba news

Trending news

