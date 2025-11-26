Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3018740
Zee UP-Uttarakhandझांसी

UP Encounter: योगी सरकार का 'ऑपरेशन खल्लास', झांसी और बलिया में गोलियों की बौछार, पुलिस ने एनकाउंटर में दो बदमाशों को दबोचा

UP Encounte: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच झांसी और बलिया में  पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटे

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Encounter: योगी सरकार का 'ऑपरेशन खल्लास', झांसी और बलिया में गोलियों की बौछार, पुलिस ने एनकाउंटर में दो बदमाशों को दबोचा

Abdul/Manoj/operation langda:उत्तर प्रदेश के झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मुस्तरा रोड स्थित नवनिर्मित कॉलोनी के पास मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान 25 हजार रुपये का इनामी कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू प्रजापति पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

क्या है मामला ? 
जानकारी के अनुसार जीतू मध्यप्रदेश के निवाड़ी का रहने वाला है और 13 नवंबर को झांसी के पंचवटी में रहने वाले अपने मौसा रमेश प्रजापति की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने का मुख्य आरोपी है. वारदात में उसका मौसेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ था. रमेश की पत्नी की तहरीर पर पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, जबकि जीतू फरार चल रहा था.

मंगलवार रात गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जीतू मुस्तरा रोड पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में खड़ा है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की. खुद को घिरा देख जीतू ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा. 

Add Zee News as a Preferred Source

बलिया: दुष्कर्म आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा बरामद
उधर बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में भी पुलिस और दुष्कर्म आरोपी की मुठभेड़ हो गई. पंचायत भवन के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मौजूद राजू तुरहा को पकड़ने पहुंची पुलिस पर आरोपी ने अचानक फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की की गई जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लगी. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. घायल आरोपी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

राजू तुरहा पर 25 नवंबर को भरतपुरा गांव में एक महिला के साथ मारपीट करने के बाद दुष्कर्म का गंभीर आरोप है.  पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है. मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है.

यह भी पढ़ें : Hamirpur News: ओ तेरी...अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा, नाश्ता लूटने के लिए एक-दूसरे पर गिरे लोग, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान!
 

TAGS

UP Encounter

Trending news

bulldozer action in lucknow
लखनऊ में फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', बहुखंडी मंत्री आवास के पास हटेगा अवैध कब्जा
jaunpur news
BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की संदिग्ध मौत, गांव में पसरा मातम; निष्पक्ष जांच की मांग
hamirpur news
ओ तेरी.अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा,नाश्ता लूटने के लिए गिरे लोग
UP lawyers protest
वेस्ट यूपी में वकीलों का बड़ा आंदोलन, 22 जिलों में सांसदों के घरों पर डालेंगे डेरा
Samvidhan Diwas
हर नागरिक को समान अधिकार...संविधान दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात
Car falls into canal
शादी से लौटते वक्त बड़ा हादसा, शारदा नहर में जा गिरी बेकाबू कार, 5 लोगों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में सूखी ठंड का टॉर्चर! कोहरे के साथ पाले ने किया जीना मुहाल; जानें अपडेट
Mathura News
कौन हैं बरसाना के संत रमेश बाबा? नितिन गडकरी ने लिया आशीर्वाद
rent agreement
UP में बदला किरायेनामे का नियम, नहीं लगेगा भारी शुल्क, CM ने दी किरायेदारों को राहत
chardham yatra 2025
चारधाम यात्रा का नया कीर्तिमान! पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद