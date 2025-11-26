UP Encounter: योगी सरकार का 'ऑपरेशन खल्लास', झांसी और बलिया में गोलियों की बौछार, पुलिस ने एनकाउंटर में दो बदमाशों को दबोचा

Abdul/Manoj/operation langda:उत्तर प्रदेश के झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मुस्तरा रोड स्थित नवनिर्मित कॉलोनी के पास मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान 25 हजार रुपये का इनामी कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू प्रजापति पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार जीतू मध्यप्रदेश के निवाड़ी का रहने वाला है और 13 नवंबर को झांसी के पंचवटी में रहने वाले अपने मौसा रमेश प्रजापति की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने का मुख्य आरोपी है. वारदात में उसका मौसेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ था. रमेश की पत्नी की तहरीर पर पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, जबकि जीतू फरार चल रहा था.

मंगलवार रात गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जीतू मुस्तरा रोड पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में खड़ा है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की. खुद को घिरा देख जीतू ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा.

बलिया: दुष्कर्म आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा बरामद

उधर बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में भी पुलिस और दुष्कर्म आरोपी की मुठभेड़ हो गई. पंचायत भवन के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मौजूद राजू तुरहा को पकड़ने पहुंची पुलिस पर आरोपी ने अचानक फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की की गई जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लगी. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. घायल आरोपी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

राजू तुरहा पर 25 नवंबर को भरतपुरा गांव में एक महिला के साथ मारपीट करने के बाद दुष्कर्म का गंभीर आरोप है. पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है. मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है.

