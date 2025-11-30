UP Encounter: नो माफी...सीधा ठोका! झांसी से सोनभद्र तक बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही पुलिस, एनकाउंटर में इनामी ढेर

Abdul/Arvind/operation langda: झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और 15 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर करन वर्मा उर्फ कृष्ण कुमार के बीच रविवार देर रात मुठभेड़ हो गई. यह घटना बिजौली से नगरा की ओर जाने वाले रास्ते पर उस समय हुई जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामलों में वांछित करन वर्मा उसी मार्ग से गुजरने वाला है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की. थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध युवक बाइक पर आता दिखाई दिया. पुलिस को देखते ही उसने भागने का प्रयास किया और इस दौरान बाइक फिसलने से गिर पड़ा. पुलिस द्वारा ललकारने पर बदमाश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें करन वर्मा के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक काली बाइक बरामद की। करन वर्मा के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था.

सोनभद्र में गो-तस्करी गिरोह पर पुलिस का प्रहार, एक तस्कर गोली लगने से घायल

उधर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गो-तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोहों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. थाना रायपुर और मांची पुलिस की संयुक्त टीम ने खलियारी–दरमा मार्ग पर रात करीब 12:30 बजे संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका. पुलिस को देखते ही वाहन सवार आरोपी तेज गति से भागने लगे, लेकिन कच्चे रास्ते में पिकअप फंस गया

घटनास्थल पर की गई घेराबंदी के दौरान आरोपी जियाउल उर्फ जियाउद्दीन ने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जो प्रभारी निरीक्षक के सिर के ऊपर से निकल गई. जवाबी फायरिंग में जियाउल के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी रिशु यादव उर्फ विकास यादव ने मौके पर ही आत्मसमर्पण कर दिया. वाहन की तलाशी में सात गोवंश, 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पूछताछ में पता चला कि गिरोह गोवंश को बिहार के कैमूर जिले ले जाकर वहां से पश्चिम बंगाल में वध हेतु भेजता था.

