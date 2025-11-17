UP Encounter: यूपी के 4 जिलों में गूंजी गोलियों की गड़गड़ाहट! शातिर इनामिया, जेबकतरे और हत्या आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल

Gyanedra/Abdul/Mohit/operation langda: उत्तर प्रदेश के चार जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच एक के बाद एक मुठभेड़ हुई. उन्नाव, झांसी, बुलंदशहर और मेरठ में अलग-अलग जगहों पर चली गोलियों के बाद कई वांछित बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े. सभी घटनाओं में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली लगी.पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

उन्नाव , 13 मुकदमों का इनामिया चला रहा था वारदात की साजिश

आसीवन थाना क्षेत्र के चौधरी खेड़ा पुल के पास एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तभी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश सनी उर्फ बदरिया और राजा बाबू—के पैर में गोली लगी, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उनका एक साथी फरार हो गया. दोनों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था और यह लूट, चोरी व अन्य अपराधों के 13 मामलों में वांछित थे. उनके पास से दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए। दोनों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

झांसी: दो राज्यों में फरारी काट रहे हत्या आरोपी धराए

झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में नगरिया कुआं रोड पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो इनामिया बदमाश वारदात की फिराक में घूम रहे हैं. पुलिस के घेरते ही बदमाश झाड़ियों में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी गोलीबारी में 25-25 हजार के इनामिया बदमाश विनोद यादव और सचेन्द्र यादव घायल हो गए. दोनों निवाड़ी (मध्य प्रदेश) के निवासी हैं और कुछ दिन पहले दारू पार्टी के दौरान रमेश की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर चुके थे। पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए.

बुलंदशहर: वाहन चेकिंग के दौरान भिड़े जेबकतरे

खुर्जा नगर पुलिस की कसेरू कट पर वाहन चेकिंग के दौरान दो कुख्यात जेबकतरे अमन विला और गोविंद मुठभेड़ में घायल हुए; पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। इसके दो फरार साथियों को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने दबोच लिया. अमन विला पर 15 मुकदमे और गोविंद पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को इनके पास से 12,000 रुपये नकद, दो अवैध तमंचे, कारतूस और दो मोटरसाइकिलें मिलीं। दोनों को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मेरठ: महिला प्रधान के घर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार

थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के पाली गांव में महिला प्रधान के घर पर फायरिंग कर फरार हुए तीन बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी. तीनों आरोपी घटना के बाद से फरारी काट रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है.

