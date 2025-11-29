उठो मेडिकल चेकअप होगा... 7 फेरों से पहले दूल्हे को पुलिस ले गई, फिर तीन दिन बाद बजी शहनाई

Jhansi News: झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भदरवारा में एक शादी के मंडप में हड़कंप मच गया, जब दूल्हे का आधार कार्ड चेक करने को कहा गया. आधार कार्ड में दूल्हा नाबालिग मिलने पर पुलिस ने बारात को बैरंग लौटा दिया. तीन दिन बाद दोबारा दोनों की शादी संपन्न कराई गई.

यह है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को दूल्हा रमेश्वर कुशवाहा बारात लेकर झांसी के ग्राम भदरवारा लड़की के दरवाजे पर पहुंचा था. तभी किसी ने मऊरानीपुर पुलिस को फोन करके बताया कि नाबालिग लड़के की शादी हो रही है. इसके बाद हरकत में आई पुलिस दुल्हन के दरवाजे पर आ धमकी. पुलिस ने दूल्हा-दुल्हन के नाबालिग होने की बात कहकर शादी रुकवा दी. इसके बाद परिजनों ने लड़की के बालिग होने का प्रमाण पत्र दिखाया, मगर लड़का बालिग होने का प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका.

दूल्हा के नाबालिग होने की सूचना दी

इस पर पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें में दूल्हा बालिग निकला. फिर 3 दिन बाद दोबारा शादी कार्यक्रम संपन्न हुआ और 4 दिन बाद ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन की विदा हुई. परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदार भोजन कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस बारात घर पर आ धमकी और दूल्हे के नाबालिग होने की बात कह कर शादी को रुकवा दी गई. यह सुनते ही दुल्हन के चेहरे पर खुशी की जगह मायूसी छा गई.

दुल्हन के दरवाजे से लौटी बारात

लड़की पक्ष का लाखों रुपये का नुकसान हो गया. वहीं, बारात वापस लौट गई. ग्रामीण दयाराम कुशवाहा ने बताया कि किसी शख्स ने पुलिस को फोन करके बताया कि जिस लड़के की बारात ग्राम भदरवारा जा रही है उसकी उम्र कम है वह नाबालिग है. यह सूचना मिलते ही पुलिस दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची और उसने दूल्हा दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र मांगे लड़की के परिजनों ने दुल्हन का प्रमाण पत्र दिखा दिए लेकिन लड़का पक्ष के लोगों ने आधार कार्ड दिखाया.

मेडिकल परीक्षण के बाद हुई शादी

पुलिस ने उसे मनाने से इनकार कर दिया फिर दूल्हे का मेडिकल परीक्षण हुआ जिसमें उसकी उम्र 23 साल की आंकी गई, इसके बाद फिर तीन दिन बाद बारात लड़की के दरवाजे आई और विवाह सम्पन्न हुआ उसके दूसरे दिन बैंड बाजा के साथ दूल्हा दुल्हन की विदा कराकर साथ ले गया.

