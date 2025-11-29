Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3023213
Zee UP-Uttarakhandझांसी

उठो मेडिकल चेकअप होगा... 7 फेरों से पहले दूल्हे को पुलिस ले गई, फिर तीन दिन बाद बजी शहनाई

Jhansi News: झांसी में अनोखा मामला सामने आया है. यहां बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे दूल्हे का आधार कार्ड चे​क किया गया. इसके बाद मेडिकल चेकअप कराया गया. फिर तीन दिन बाद दूल्हे की शादी कराई गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Jhansi News: झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भदरवारा में एक शादी के मंडप में हड़कंप मच गया, जब दूल्हे का आधार कार्ड चेक करने को कहा गया. आधार कार्ड में दूल्हा नाबालिग मिलने पर पुलिस ने बारात को बैरंग लौटा दिया. तीन दिन बाद दोबारा दोनों की शादी संपन्न कराई गई. 

यह है पूरा मामला 
बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को दूल्हा रमेश्वर कुशवाहा बारात लेकर झांसी के ग्राम भदरवारा लड़की के दरवाजे पर पहुंचा था. तभी किसी ने मऊरानीपुर पुलिस को फोन करके बताया कि नाबालिग लड़के की शादी हो रही है. इसके बाद हरकत में आई पुलिस दुल्हन के दरवाजे पर आ धमकी. पुलिस ने दूल्हा-दुल्हन के नाबालिग होने की बात कहकर शादी रुकवा दी. इसके बाद परिजनों ने लड़की के बालिग होने का प्रमाण पत्र दिखाया, मगर लड़का बालिग होने का प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका. 

दूल्हा के नाबालिग होने की सूचना दी 
इस पर पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें में दूल्हा बालिग निकला. फिर 3 दिन बाद दोबारा शादी कार्यक्रम संपन्न हुआ और 4 दिन बाद ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन की विदा हुई. परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदार भोजन कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस बारात घर पर आ धमकी और दूल्हे के नाबालिग होने की बात कह कर शादी को रुकवा दी गई. यह सुनते ही दुल्हन के चेहरे पर खुशी की जगह मायूसी छा गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुल्हन के दरवाजे से लौटी बारात 
लड़की पक्ष का लाखों रुपये का नुकसान हो गया. वहीं, बारात वापस लौट गई. ग्रामीण दयाराम कुशवाहा ने बताया कि किसी शख्स ने पुलिस को फोन करके बताया कि जिस लड़के की बारात ग्राम भदरवारा जा रही है उसकी उम्र कम है वह नाबालिग है. यह सूचना मिलते ही पुलिस दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची और उसने दूल्हा दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र मांगे लड़की के परिजनों ने दुल्हन का प्रमाण पत्र दिखा दिए लेकिन लड़का पक्ष के लोगों ने आधार कार्ड दिखाया. 

मेडिकल परीक्षण के बाद हुई शादी 
पुलिस ने उसे मनाने से इनकार कर दिया फिर दूल्हे का मेडिकल परीक्षण हुआ जिसमें उसकी उम्र 23 साल की आंकी गई, इसके बाद फिर तीन दिन बाद बारात लड़की के दरवाजे आई और विवाह सम्पन्न हुआ उसके दूसरे दिन बैंड बाजा के साथ दूल्हा दुल्हन की विदा कराकर साथ ले गया. 

यह भी पढे़ं : 5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो किया अजब बंटवारा, बेवफा पत्नी का गजब कारनामा

यह भी पढे़ं : झांसी के नामी कैफे में रईसजादे की शर्मनाक हरकत, रिसेप्शनिस्ट को गले लगाया फिर जबरन Kiss किया

TAGS

Jhansi News

Trending news

Jhansi News
उठो मेडिकल चेकअप होगा... 7 फेरों से पहले दूल्हे को पुलिस ले गई, 3 दिन बाद बजी शहनाई
Muzaffarnagar news
चले आइए, आरती सीढ़ियों से गिर गई है..फिर मायके वालों ने ससुराल में देखा भयावह दृश्य
UP Politics News
SIR के बहाने वोट छीनना चाहते हैं...अखिलेश यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला
Shahjahanpur News
हाईवे पर मुर्गों की लूट...कोई बोरे में तो कोई हाथ में ही ले भागा
lalitupur latest new
5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो कियाअजब बंटवारा
Basti News
'शादी नहीं करोगे तो जान दे दूंगी...' दलित परिवार में मुस्लिम युवक बारात लेकर पहुंचा
Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela: स्टेशन से सीधा मेला क्षेत्र झट से पहुंचें, चलेंगी 275 शटल बसें
Magh Mela 2026
हापुड़ से भी ज्यादा बड़ा होगा प्रयागराज 'माघ मेला क्षेत्र, महाकुंभ की तर्ज पर तैयारी
Pilibhit news
पासपोर्ट छीना, मारपीट झेली… किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 12 युवकों का छलका दर्द
Mirzapur old name
UP के मिर्जापुर का पुराना नाम क्या था!अंग्रेजों ने पौराणिक नाम क्यों बदला?यहां पढ़ें