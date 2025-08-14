Jhansi News: दो बोरियों में मिली महिला की अधकट्टी लाश, सिर-हाथ-पैर लापता, हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर खेत में बने कुएं में एक महिला की लाश मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं में पडी दोनों बोरियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला. जिसमें महिला के हाथ, पैर और सिर गायब था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम किशोरपुरा की बताई जा रही है. जहां पर ग्राम निवासी विनोद पटेल अपने खेत मे लगी फसल देखने गए थे. जब वह खेत पर बने कुएं के पास पहुंचे तो कुएं से बहुत तेज बदबू आई. विनोद ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में दो बोरियां पड़ी हुई दिखाई दी.

पुलिस को दी गई सूचना

प्रधान के जरिए सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणो की मदद से कुएं से दोनों बोरियां बाहर निकाली. उन बोरियों को खोलकर देखा तो सब देखकर दंग रह गए. दोनों बोरियों में एक अज्ञात महिला की दो हिस्सों में कटी हुई लाश निकली.

महिला का हाथ-पैर गायब

एक बोरी में महिला के गर्दन से कमर का हिस्सा था, जबकि दूसरी बोरी में कमर से जांघ का हिस्सा था. महिला का हाथ पैर और सिर गायब था. वहीं सिर कटी महिला की लाश दो हिस्सों में मिलने से हर कोई हैरत में है. पुलिस अधिकारी के कहना है देखने में शव दो-तीन दिन पुराना लग रहा है, महिला की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए पुलिस की टीम लगाई गई है.

पुलिस का बयान

वहीं इस संबंध में ग्रामीण एसपी ने बताया कि अभी महिला की पहचान नहीं हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही आरोप का पता लगा लिया जाएगा.

