UP Accident: यूपी में रफ्तार का कहर, ललितपुर में बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौत, एटा में BSFजवान की गई जान

हर्ष/अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार प्राइवेट यात्री बस ने बाइक सवार एक मासूम सहित तीन लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दुर्घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. ये घटना बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुगरवारा ग्राम के भरौनी तिराहे के पास की है. मौत की सूचना मिलते परिजनों में कोहराम मच गया.

तीन लोगों की मौत

बताया जा रहा है कि एक बाईक सवार 27 साल के देशपत अपने 6 साल के बेटे कार्तिक और 21 वर्षीय रिंकू के साथ अपने ससुराल जा रहे थे. तभी बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौनी तिराहे के पास टीकमगढ़ से ललितपुर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल दिया. दुर्घटना में पिता पुत्र सहित तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. वहीं आरोपी बस चालक मौके से बस को लेकर फरार हो गया. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों के शवों को जिला मेडिकल कॉलेज पहुचाया. आरोपी बस चालक को बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है.

एटा में बीएसएफ जवान की मौत

एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक पर सवार BSF जवान को रौंद दिया. हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक बीएसएफ जवान नोएडा से अपने घर आ रहे थे. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. थाना पिलुआ क्षेत्र का पूरा मामला है.

