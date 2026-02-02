Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

यूपी में सड़क हादसों का तांडव; 2 की दर्दनाक मौत कई घायल ! तेज रफ्तार और लापरवाही बनी वजह

UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में आज दो बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई और करीब 10 घायल होकर हॉस्पिटल चले गए.आइये विस्तार जानते हैं पूरी खबर 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 02, 2026, 10:26 AM IST
UP Road Accidents
UP Road Accidents

Abdul/Annu Babu/UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में देर रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया. इन हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज जिला अस्पताल और निजी चिकित्सालयों में जारी है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है.

 ऑटो की टक्कर से सर्राफा व्यापारी की मौत
बता दे कि पहली घटना इकदिल थाना क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार, बाइक सवार एक सर्राफा व्यापारी किसी निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था.इसी दौरान उसकी बाइक की एक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वन विभाग की कार का कहर
दूसरी और ज्यादा भयावह घटना बकेवर क्षेत्र की है. बकेवर-लखना मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रही वन विभाग की एक कार अनियंत्रित होकर दो ऑटो में जा घुसी. इस भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को आनन-फानन में एंबुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.प्रारंभिक जांच में कार की तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है.

कुत्ते के सामने आने से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली
उधर झांसी जनपद के रक्सा थाना क्षेत्र में भी एक बड़ा हादसा सामने आया है. पुनावली मार्ग पर अचानक सड़क पर कुत्ता आ जाने से ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में जीजा-साले गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रैक्टर पलटने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा
झांसी का यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. बताया गया कि पुनावली निवासी आकाश राजपूत अपने साले के साथ ट्रैक्टर से कहीं जा रहा था, तभी ग्राम कोटखेरा के पास अचानक कुत्ता सामने आ गया और ब्रेक लगाने से ट्रैक्टर पलट गया.

UP Road Accidents

