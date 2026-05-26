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यूपी ग्राम प्रधानों को मिला 6 माह का सेवा विस्तार, प्रशासक के रूप में बढ़ी जिम्मेदारी, प्रधानों में हर्ष उल्लास

 Mahoba News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अगले छह महीनों के लिए 'प्रशासक' के रूप में नियुक्त करने के निर्णय से ग्रामीणों में खुशी की लहर है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 26, 2026, 04:39 PM IST
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यूपी ग्राम प्रधानों को मिला 6 माह का सेवा विस्तार, प्रशासक के रूप में बढ़ी जिम्मेदारी, प्रधानों में हर्ष उल्लास

महोबा न्यूज/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अगले छह महीनों के लिए 'प्रशासक' के रूप में नियुक्त करने के निर्णय से ग्रामीणों में खुशी की लहर है. इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए कबरई ब्लॉक के सिजहरी ग्राम प्रधान नरेश राजपूत ने इसे सरकार का एक दूरदर्शी और व्यावहारिक निर्णय बताया है. 

चुनावी तैयारी और प्रशासनिक तकनीकी कारणों का असर
नरेश राजपूत ने इस फैसले के पीछे के संभावित कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय केवल प्रधानों के हित में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सुगमता के लिए भी अनिवार्य था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का दबाव और इसके अतिरिक्त अभी तक 'एसआईआर' (SIR) एवं वोटर लिस्ट का कार्य अंतिम रूप से पूर्ण न हो पाना, इस निर्णय के पीछे के मुख्य कारक हो सकते हैं.  ऐसी स्थिति में, यदि ग्राम पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति नहीं होती, तो ग्रामीण विकास कार्यों की गति थमने का अंदेशा था. 

प्रधानों के लिए अवसर और चुनौती
नरेश राजपूत ने अपने सभी साथी प्रधानों का आह्वान करते हुए कहा कि, "सरकार द्वारा हमें जो अतिरिक्त छह महीने मिले हैं, उसे हमें एक अवसर के रूप में लेना चाहिए.  अब हमारी जिम्मेदारियां घटी नहीं, बल्कि और अधिक बढ़ गई हैं. " उन्होंने कहा कि यह समय उन अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का है जो किसी तकनीकी या अन्य कारणों से छूट गए थे.  उन्होंने सभी प्रधानों से अपील की कि वे इस अवधि में गांव के विकास में और अधिक तत्परता दिखाएं ताकि वे सरकार और जनता के विश्वास पर खरे उतर सकें. 

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रणनीति का इंतजार
प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए वित्तीय शक्तियों के बारे में पूछे जाने पर प्रधान नरेश राजपूत ने सतर्कता बरतते हुए कहा कि अभी स्पष्टता के लिए सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन का इंतजार है.  उन्होंने कहा, सरकार ने हमें प्रशासक की जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसमें वित्तीय मामलों की क्या सीमाएं तय की गई हैं, यह जल्द ही आने वाले शासनादेश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. 

अधिकारियों के साथ समन्वय पर जोर
अंत में, उन्होंने कहा कि विकास की मुख्यधारा में निरंतरता बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है.  उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्हें पूर्व की भांति प्रशासनिक अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलता रहा है और आगे भी यही समन्वय बना रहेगा। साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से ग्राम प्रधानों का मनोबल बढ़ा है और अब वे पूरी निष्ठा के साथ अपने अंतिम छह माह के कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

 

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