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यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा गेमचेंजर! कानपुर–झांसी में भूमि अधिग्रहण तेज, खुलेगा नौकरियों का पिटारा

UP Defense Corridor: उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. औद्योगिक रक्षा गलियारे के तहत कानपुर और झांसी नोड में रक्षा कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की तैयारी है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:27 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

UP Defense Corridor:  कानपुर और झांसी में औद्योगिक गलियारे के तहत रक्षा कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है. कानपुर नोड में 203 एकड़ और झांसी में 2686 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित हो चुकी है, जिससे रक्षा उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा तेजी से तैयार हो रहा है. इससे न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. 

कानपुर नोड और झांसी में खरीदी जा रही जमीन
कानपुर नोड में अभी लगभग 430 एकड़ अतिरिक्त भूमि खरीदी जानी है, जबकि झांसी में करीब 3000 एकड़ और भूमि की आवश्यकता बताई गई है. इस विस्तार के लिए सरकार ने 244.69 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिससे परियोजना को गति मिलेगी और निवेश आकर्षित होगा.

6 जिलों में विकसीत किया जाएगा
उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, कानपुर और झांसी समेत छह नोड विकसित किए जा रहे हैं. इन नोड्स के जरिए राज्य में रक्षा निर्माण का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है.

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 कानपुर नोड में 1500 करोड़ रुपये का निवेश
Adani Defence & Aerospace ने कानपुर नोड में 1500 करोड़ रुपये का निवेश कर गोला-बारूद और मिसाइल उत्पादन शुरू कर दिया है. वहीं BrahMos Aerospace लखनऊ में अत्याधुनिक मिसाइलों का निर्माण कर रही है, जिससे क्षेत्र में तकनीकी विकास तेज हुआ है.

झांसी नोड में सबसे कम दर
झांसी नोड में भूमि की दर सबसे कम 529 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है, जबकि अलीगढ़ में यह दर 4005 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. इसके अलावा आगरा में 2739 रुपये, लखनऊ में 1716 रुपये, कानपुर में 1316 रुपये और चित्रकूट में 860 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित की गई है.

निवेशकों को आसानी से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी
रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कंपनियां निवेश प्रस्ताव दे रही हैं, जिनमें PTC Industries और Amitec Electronics Limited शामिल हैं. सरकार सभी नोड्स में लैंड बैंक तैयार कर रही है, जिससे भविष्य में निवेशकों को आसानी से भूमि उपलब्ध कराई जा सके और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले. 

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