झांसी लिंक एक्सप्रेसवे अपडेट; 5001 करोड़ से बनेगा 6-लेन, कनेक्टिविटी होगी आसान

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Jhansi Link Expressway: उत्तर प्रदेश में सड़क और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से झांसी क्षेत्र को राज्य के अन्य प्रमुख एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक गलियारों से जोड़ने की तैयारी पूरी की जा रही है. जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के प्रयासों से इस योजना को धरातल पर उतारने का काम तीव्र गति से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.
परियोजना का दायरा और मुख्य विशेषताएं
यह प्रस्तावित झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे कुल 106.3 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे एक आधुनिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह एक्सप्रेस-वे झांसी के अंबावाय से शुरू होकर उरई स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ेगा. इस मार्ग को शुरुआत में छह लेन का बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 5,001.74 करोड़ रुपये तय की गई है। यूपीडा द्वारा इस महत्वाकांक्षी कार्य को दो अलग-अलग पैकेट में बांटा गया है, और इसे पूरा करने के लिए तीन साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि समय पर विकास कार्य सुनिश्चित हो सके.
भूमि खरीद की वर्तमान स्थिति और प्रगति
परियोजना को गति देने के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है. जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, झांसी जनपद में इस लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए कुल 1124.11 हेक्टेयर जमीन की खरीद की जानी है. इस प्रक्रिया की शुरुआत इसी साल जून के महीने में हुई थी और जिला प्रशासन की सक्रियता के चलते अब तक लगभग 960 हेक्टेयर यानी करीब 85 प्रतिशत जमीन की खरीद का काम सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. जिला प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि आगामी 15 अगस्त तक शेष बची हुई 164 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद निर्माण कार्य के लिए निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर जल्द ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
तहसीलों के अनुसार भूमि क्रय का विवरण
इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए झांसी जिले की विभिन्न तहसीलों में जमीन अधिग्रहण का कार्य अलग-अलग पैमानों पर चल रहा है. गरौठा तहसील में कुल 284.23 हेक्टेयर जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले अब तक 242.3 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है. इसी प्रकार टहरौली तहसील में 139.04 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 123.2 हेक्टेयर जमीन का क्रय पूरा हो चुका है. मोंठ तहसील इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां 479.42 हेक्टेयर जमीन का लक्ष्य तय किया गया था और अब तक यहां 395.4 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है. इसके अलावा सदर तहसील में 221.40 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 199.1 हेक्टेयर जमीन की खरीद पूरी कर ली गई है. इन सभी आंकड़ों से स्पष्ट है कि सभी तहसीलों में प्रशासनिक स्तर पर काम सुचारू रूप से चल रहा है.
क्षेत्र के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव
झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे के बन जाने से बुंदेलखंड क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा. यह एक्सप्रेस-वे झांसी को सीधे तौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर और महत्वाकांक्षी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र यानी बीडा से एक मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध होने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि इस क्षेत्र में नए उद्योगों के आने, व्यापार के बढ़ने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की भी पूरी संभावना है. स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के लिए यह परियोजना विकास का एक नया द्वार खोलेगी.