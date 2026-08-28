/7968 करोड़ की लागत से बनेगा 130 किमी लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर को भी मिलेगा फायदा, जानिए रूट

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Jhansi Link Expressway Project: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई है. करीब 7968.30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है.
130 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 130 किलोमीटर होगी. इसका निर्माण जालौन से झांसी के बीच किया जाएगा. यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर झांसी को प्रदेश के दूसरे हिस्सों और देश के बड़े शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा. सरकार की वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद अब इस परियोजना से जुड़े काम को तेजी मिलने की उम्मीद है. एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड में लोगों और सामान की आवाजाही पहले के मुकाबले आसान और तेज हो सकेगी.
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिंक के तौर पर विकसित किया जाएगा. इसकी शुरुआत जालौन के गरौठा क्षेत्र में स्थित फूलपुरा गांव के पास से होगी. वहीं, इसका अंतिम छोर झांसी में नेशनल हाईवे-44 के किनारे अम्बाबाई गांव के पास होगा. इस तरह यह एक्सप्रेसवे झांसी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से सीधे जोड़ने का काम करेगा. इससे झांसी आने-जाने वाले लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी.
झांसी की चार तहसीलों से होकर गुजरेगा
तैयार किए गए रूट के अनुसार झांसी लिंक एक्सप्रेसवे गरौठा, टहरौली, मोंठ और सदर तहसील के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा. परियोजना के लिए झांसी की इन चारों तहसीलों में करीब 20 हजार गाटों की सूची तैयार की गई है. अब परियोजना से जुड़े अगले चरणों पर काम आगे बढ़ने की संभावना है. जमीन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा.
डिफेंस कॉरिडोर को भी मिलेगा फायदा
झांसी में पहले ही डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में लिंक एक्सप्रेसवे को इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एक्सप्रेसवे बनने के बाद डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र और आसपास के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकती है. बेहतर सड़क नेटवर्क से उद्योगों को कच्चा माल लाने और तैयार सामान को दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी सुविधा मिलेगी.
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक आसान होगी कनेक्टिविटी
झांसी की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एक्सप्रेसवे और दूसरे प्रमुख मार्गों से जुड़ने के बाद झांसी से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की ओर जाने वाली कनेक्टिविटी को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.इससे बुंदेलखंड के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में समय बचाने में मदद मिल सकती है. साथ ही व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.
बुंदेलखंड के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि इसे बुंदेलखंड के बड़े विकास नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है. बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार, उद्योग, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, 7968.30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 130 किलोमीटर लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकता है. इसके पूरा होने के बाद झांसी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र को एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए प्रदेश और देश के बड़े शहरों से तेज संपर्क मिल सकेगा.