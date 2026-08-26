/झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर, एमपी - राजस्थान तक होगी कनेक्टिविटी, 4 घंटे में दिल्ली

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Jhansi Link Expressway Project: उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. प्रदेश कैबिनेट ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है. यह नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राज्य के विकास को एक नई गति देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है. बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पूरा वित्तीय खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी, जिससे क्षेत्रीय विकास की राह और आसान होगी.
परियोजना की लागत और निर्माण की रूपरेखा
इस विशाल सड़क परियोजना का निर्माण लगभग 7,968.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा. वित्तीय प्राथमिकताओं और व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे पीपीपी मॉडल के बजाय ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेन्ट एवं कन्सट्रक्शन पद्धति पर बनाने का फैसला लिया है. निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए पूरी परियोजना को दो अलग-अलग पैकेजों में बांटा गया है. आधुनिक मानकों पर आधारित इस मार्ग की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही बेहद सुगम और तेज होगी.
मार्ग का विस्तार और प्रमुख प्रभावित क्षेत्र
यह नया एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जालौन स्थित ग्राम फूलपुरा के पास से शुरू होकर उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर झांसी के अम्बाबाई तक जाएगा. कुल 106.30 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को शुरुआती चरण में 6-लेन के प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है. भविष्य में गाड़ियों की संख्या बढ़ने पर इसे 8-लेन तक फैलाने का प्रावधान रखा गया है. इसके निर्माण के लिए 110 मीटर चौड़ा जमीन का हिस्सा अधिग्रहित किया जाएगा. यह मार्ग मुख्य रूप से जालौन और झांसी की चार प्रमुख तहसीलों, जिनमें गरौठा, टहरौली, मोठ और झांसी प्रथम शामिल हैं, से होकर गुजरेगा.
औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए आर्थिक प्रगति का एक बड़ा माध्यम साबित होगा. गरौठा के पास बन रहे डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को इस मार्ग के जरिए सीधे देश के मुख्य एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा. बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से यहां नए उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और व्यापारिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.
पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक आसान पहुंच
आर्थिक लाभ के साथ-साथ यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन को भी एक नई पहचान देगा. इस मार्ग के चालू होने से ऐतिहासिक झांसी किला, ओरछा के प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिर, दतिया की पीताम्बरा पीठ और सोनागीर जैन तीर्थ जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए समय की भारी बचत होगी और उनका सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगा.