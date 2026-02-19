चालान से टूटा सब्र का बांध...22 हजार का जुर्माना लगा तो गाड़ी मालिक ने पी लिया पेट्रोल

Mahoba News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एआरटीओ कार्यालय परिसर में उस समय हड़कम्प मच गया.जब डम्पर का चालान कटने से आहत एक वाहन स्वामी ने विरोध स्वरूप पेट्रोल पी लिया और खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिस और कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एआरटीओ कार्यालय परिसर की है. जानकारी के अनुसार कबरई थाना क्षेत्र के उटियां रोड पर खड़े एक डम्फर का एआरटीओ द्वारा 22 हजार रुपये का चालान कर दिया गया था. डम्फर मालिक का आरोप है कि उसका वाहन सड़क किनारे खड़ा था और वह किसी प्रकार का नियम उल्लंघन नहीं कर रहा था, इसके बावजूद कार्रवाई की गई.चालान की जानकारी मिलने के बाद वाहन स्वामी एआरटीओ कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की. लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो वह आक्रोशित हो गया और अपने साथ लाया पेट्रोल पी लिया तथा अपने ऊपर भी पेट्रोल डाल लिया.

कार्यालय परिसर में मचा हड़कम्प

बताया जा रहा है कि वाहन स्वामी के इस कदम से कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और वाहन स्वामी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समय रहते वाहन स्वामी को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

वाहन स्वामी ने लगाया गलत चालान का आरोप

वाहन स्वामी का आरोप है कि उसका डम्फर सड़क किनारे खड़ा था. इसके बावजूद एआरटीओ द्वारा 22 हजार रुपये का भारी चालान कर दिया गया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया.उसने कहा कि उसने अधिकारियों से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला.जिससे वह आहत हो गया और विरोध में यह कदम उठाया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि घटना की परिस्थितियों और वाहन स्वामी के आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.इस घटना ने एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली और चालान प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, इस घटना के बाद कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है.

