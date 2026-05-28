जालौन में धर्मांतरण की आशंका पर बवाल, बस रोककर ग्रामीणों ने किया हंगामा; 22 लोग हिरासत में

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुधवार देर शाम कथित धर्मांतरण की आशंका को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. जहां ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और पुरुषों से भरी एक बस को रोक लिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस में सवार 22 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. मामले में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. बताया गया कि हिंदू महिलाओं और पुरुषों को बहला- फुसलाकर और प्रलोभन देकर ईसाई प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कुठौंद थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव के पास की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, बस संख्या UP92 AT 6733 मदारीपुर गांव से गुजर रही थी, तभी स्थानीय युवाओं और विहिप कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि बस में बैठे लोगों को आर्थिक लालच देकर कथित रूप से धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से लखनऊ ले जाया जा रहा है. आरोप लगाया गया कि गरीब परिवारों को पैसे, मुफ्त इलाज और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर बस में बैठाया गया था. सूचना के बाद विहिप कार्यकर्ताओं ने बस को रुकवा लिया और आसपास के ग्रामीणों को इकट्ठा कर पुलिस को घटना की जानकारी दी. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और देर रात तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई, एसडीएम जालौन और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर उसमें सवार सभी लोगों को नीचे उतारा और महिलाओं समेत कुल 22 लोगों को हिरासत में ले लिया. हिरासत में ली गई महिलाओं में पूनम, माधुरी, विमला, पुष्पा, निर्मला, राजकुमारी, अंजली सिंह, सरोज, सोनेश, अमला, गुड्डी देवी, मुनु, उषा, बिंदली, रीना, विद्या, किरण और राखी शामिल हैं. सभी से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है.

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प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है कि यह मामला सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ऊधगांव से संचालित एक कथित नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. आरोप है कि यह नेटवर्क गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों को अपने प्रभाव में लेकर बसों के माध्यम से बाहर ले जाता था. पुलिस को बस में सवार लोगों की एक सूची भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है.मामले के तार मध्यप्रदेश से जुड़े होने की भी चर्चा सामने आ रही है.

पुलिस के मुताबिक

बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश स्तर पर इस नेटवर्क की जानकारी जुटाने वाले युवकों सचिन शर्मा और दीपेंद्र शुक्ला ने पूरे मामले की सूचना विहिप और पुलिस को दी थी. बस रुकवाने में विहिप कार्यकर्ताओं अनिकेत, हिमांशु दीक्षित, पंकज शुक्ला, विनोद, विपुल द्विवेदी और विवेक सिंह की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, बस के साथ मौजूद मानपुरा निवासी राजा सिंह को पूरे कार्यक्रम का कथित मुख्य संयोजक माना जा रहा है. पुलिस उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच कर रही है. साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और संपर्क सूत्रों को भी खंगाला जा रहा है.

सीओ ने क्या बताया?

सीओ जालौन शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस ने विवेक कुमार, मोहित चौधरी और अमित के खिलाफ धर्मांतरण से संबंधित आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एफआईआर के मुताबिक, कुठौंद थाना पुलिस को 27 मई 2026 को दोपहर करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोग हिंदू महिलाओं और पुरुषों को बहला-फुसलाकर तथा प्रलोभन देकर ईसाई प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए ले जा रहे हैं.

VHP प्रखंड अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

वहीं VHP प्रखंड अध्यक्ष व शिकायतकर्ता पंकज शुक्ला ने आरोप लगाया कि बस संख्या UP92AT6733 में करीब 25 लोगों को संगठित तरीके से ले जाया जा रहा था और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने की आशंका थी.शिकायत में कहा गया कि इससे क्षेत्र में धार्मिक तनाव और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बन गई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है.