Jalaun News: दो भाइयों का झगड़ा छुड़ाना पड़ा पुलिस को भारी, गांववालों ने टीम पर किया हमला, मुश्किल से बची जान!

Jalaun News/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर शराब के नशे में उत्पन्न हुए हंगामे के बीच पहुंची पुलिस टीम पर गांववालों ने हमला बोल दिया. मारपीट के साथ-साथ आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ डाली.

कहां का है मामला?

दरअसल, ये मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव की बताई जा रही है. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में रामू और उसके भाई श्यामू शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं. इस पर पीआरबी 112 की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि, जैसे ही पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, रामू और श्यामू ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पुलिसवालों पर हमला कर दिया. नशे की हालत में आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी भी फाड़ दी.

मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है.

इस संबंध में जालौन के सीओ शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि घटना गंभीर है और पुलिस पर हमले को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

