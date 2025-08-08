Jalaun News: दो भाइयों का झगड़ा छुड़ाना पड़ा पुलिस को भारी, गांववालों ने टीम पर किया हमला, मुश्किल से बची जान!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2872644
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Jalaun News: दो भाइयों का झगड़ा छुड़ाना पड़ा पुलिस को भारी, गांववालों ने टीम पर किया हमला, मुश्किल से बची जान!

Jalaun News: जालौन जिले में दो भाई शराब के नशे में आपस में झगड़ रहे थे. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर गांववालों ने हमला कर दिया. इस दौरान मारपीट के साथ पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Jalaun News/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर शराब के नशे में उत्पन्न हुए हंगामे के बीच पहुंची पुलिस टीम पर गांववालों ने हमला बोल दिया. मारपीट के साथ-साथ आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ डाली. 

कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव की बताई जा रही है. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में रामू और उसके भाई श्यामू शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं. इस पर पीआरबी 112 की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि, जैसे ही पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, रामू और श्यामू ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पुलिसवालों पर हमला कर दिया. नशे की हालत में आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी भी फाड़ दी.

मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है.

इस संबंध में जालौन के सीओ शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि घटना गंभीर है और पुलिस पर हमले को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी. 

और पढे़ं:  अभी शादी तो तीन-चार साल बाद...  'सैयारा' देखने गए शाहबाज ने जिंदगी से कहा अलविदा,  वजह सामने आई तो दहल उठे लोग! 
 

TAGS

jalaun news

Trending news

Uttarakhand Panchayat chunav 2025
उत्‍तराखंड जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव परिणाम पर लगी रोक, नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला
Independence day story
भारत छोड़ो आंदोलन: यूपी के वो चार जिले जिन्होंने हिला दीं ब्रिटिश हुकूमत की चूलें
Uttarkashi cloudburst 2025
सीएम धामी को देख भावुक हुई गुजराती महिला, दुपट्टे की चीर से बांधी सीएम को राखी
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा यात्रा की तैयारी जोरों पर
Meerut News
अभी शादी तो तीन-चार साल बाद... 'सैयारा' देखने गए शाहबाज ने जिंदगी से कहा अलविदा
kanpur latest news
ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी से यूपी के इस शहर में हड़कंप, हर साल जाता 2000 करोड़ का माल
woman steals gold earrings
चंद सेकेंड में उड़ाई सोने की बाली, ज्वैलरी शॉप में चोरनी की चालाकी देख हर कोई हैरान
Amethi news
घर से निकला था चाय-नाश्ते के लिए, फिर लौटकर नहीं आया...दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन
dehradun news
धराली आपदा के दौरान सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, युद्धस्तर पर उठाए ये महत्वपूर्ण कदम
CM Yogi Adityanath Tattoo
योगी आदित्यनाथ की जबरा फैन! लखनऊ की इस लड़की ने बांह पर गुदवाया सीएम का टैटू
;