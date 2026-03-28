मीरा बाई निकली अमर सिंह! होठों पर लाली, हाथ में चूड़ी और लाल साड़ी! बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने पीटा

अब्दुल सत्तार/ झांसी: झांसी बरूआसागर थाना क्षेत्र के ग्राम हरपुरा में उस समय हड़कंप मच गया, जब लाल रंग की साड़ी और हाथ में चूड़ियां पहने एक संदिग्ध व्यक्ति गांव में घूमता हुआ दिखाई दिया. महिला जैसी वेशभूषा में दिख रहे इस शख्स की हरकतों से ग्रामीणों को शक में डाल दिया. लोगों ने बच्चा चोर समझ कर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, फिलहाल पुलिस महिलाओं के कपड़े पहने शख्स को थाने लेजा कर उससे पूछताछ करने में जुटी है आखिर ये कौन है और कहां से यहां आया है.

ग्रामीणों के मुताबिक महिला का रूप धारण करने वाला शख्स गांव में घर-घर जाकर खाना मांग रहा था. ग्रामीणों ने उसे भोजन भी दिया, लेकिन खाना खाने के बाद वह बच्चों को घूर-घूर कर देख रहा था और बार-बार किसी को फोन भी लगा रहा था. उसकी ये गतिविधियां संदिग्ध लगीं और बच्चा चोरी की अफवाह के डर से घबराए ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पीट दिया. फिर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस संदिग्ध शख्स को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पूछताछ में उसने अपना नाम अमर सिंह उर्फ मीराबाई निवासी जालौन बताया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है.

दो नेताओं में मारपीट

झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो नेताओं के बीच हुए विवाद में मारपीट हो गई, बताया जा रहा है कि अपना दल एस के विधायक के देवर जिला पंचायत के सदस्य हेमंत सेठ ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट कर दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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पीड़ित भाजपा के नेता बंगरा मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि जिलाध्यक्ष की सूचना पर हमलोग रामनवमी के जुलूस में शामिल होने पहुंचे थे. जैसे ही जुलूस विजय लॉज के पास आया, तो वहां पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग जैसे ही निकालने के लिए हुए तभी हेमंत आए और उन्होंने मुझे चांटा मार दिया. हेमंत मेला आयोजक समिति के सदस्य हैं और जिला पंचायत के भी सदस्य हैं, हमने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

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