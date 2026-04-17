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पोल्ट्री फार्म में आग से आई ग्रामीणों की मौज, भूने हुए 4000 मुर्गे घंटे भर में हो गए साफ

Hamirpur News: हमीरपुर जिले  में शॉर्ट सर्किट से दो पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों फार्म धू-धूकर जल उठे और करीब 4 हजार मुर्गे व चूजे जलकर मर गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:20 PM IST
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Hamirpur Poultry Farm Fire
Hamirpur Poultry Farm Fire

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से दो पोल्ट्री फार्मों में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सब कुछ राख में बदल गया. फार्म में मौजूद करीब 4 हजार मुर्गे और चूजे जिंदा जलकर मर गए. ये सभी मुर्गे बिक्री के लिए तैयार थे और जल्द ही बाजार भेजे जाने वाले थे. लेकिन आग ने कुछ ही मिनटों में करीब 10 लाख रुपये का नुकसान कर दिया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव की बताई जा रही है,  खालेपुरा निवासी आमिर कुरैशी के पोल्ट्री फार्म में यह हादसा हुआ. मजदूरों के मुताबिक अचानक हुए शॉर्ट सर्किट ने विकराल रूप ले लिया, जिससे फार्म में रखा पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया. 

बताया जा रहा है कि दोनों फार्मों में करीब 2-2 हजार मुर्गे बिक्री के लिए पूरी तरह तैयार थे, जिन्हें जल्द सप्लाई किया जाना था. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हो चुका था.

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भुने हुए मुर्गों को ले गए ग्रामीण
घटना के बाद एक अजीब नजारा देखने को मिला. आग बुझने के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण झुलसे हुए मुर्गों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे. लोग दो-दो, चार-चार मुर्गे लेकर जाते दिखाई दिए. हालांकि, फार्म मालिक आमिर कुरैशी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. उनका कहना था कि जलने के बाद ये मुर्गे किसी काम के नहीं रहते, इसलिए अगर ग्रामीण उन्हें ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है. 

इस हादसे से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. इस घटना ने जहां एक तरफ भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ इंसानी व्यवहार की एक अलग तस्वीर भी सामने रख दी, जहां त्रासदी के बीच लोग अपने-अपने तरीके से मौके का फायदा उठाते नजर आए.  

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