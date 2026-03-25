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कबाड़ से कमाल! ‘बेकार को आकार’ ने दिलाई झांसी की नीलम सारंगी को राष्ट्रीय पहचान

Who is Neelam Sarangi: नीलम सारंगी द्वारा तैयार किए गए कबाड़ से बने आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स आज झांसी सहित प्रदेश के कई नगर निगमों में लगाए जा चुके हैं, जो शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:45 PM IST
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कबाड़ से कमाल! ‘बेकार को आकार’ ने दिलाई झांसी की नीलम सारंगी को राष्ट्रीय पहचान

Who is Neelam Sarangi: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. इसका एक सशक्त उदाहरण झांसी की नीलम सारंगी हैं, जिनके स्टार्टअप ‘बेकार को आकार’ ने कबाड़ को कलाकृतियों में बदलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.यह स्टार्टअप न केवल स्वच्छता का संदेश दे रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का भी मजबूत माध्यम बनकर उभरा है.

विकसित किए गए सेल्फी पॉइंट
नीलम सारंगी द्वारा तैयार किए गए कबाड़ से बने आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स आज झांसी सहित प्रदेश के कई नगर निगमों में लगाए जा चुके हैं, जो शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. प्रयागराज में भी उनके स्टार्टअप के माध्यम से कई स्थानों पर ऐसे सेल्फी पॉइंट विकसित किए गए हैं, जिन्हें काफी सराहना मिल रही है. उनकी इस अभिनव पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है.

5 हजार से अधिक महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर 
नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में उन्हें सम्मानित किया गया. वहीं, साल 2023 में योगी सरकार ने उन्हें ‘नवदेवी सम्मान’ से भी नवाजा. नीलम सारंगी अब तक 5000 से अधिक महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर चुकी हैं. उन्होंने ‘कृतित्व’ नाम से एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाने और उन्हें बाजार से जोड़ने का अवसर मिल रहा है. इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार और आय का नया स्रोत मिला है.

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बड़े प्लेटफॉर्म पर बिखेरी चमक
स्टार्टअप ‘बेकार को आकार’ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे बड़े मंचों पर अपनी भागीदारी दर्ज करा चुका है, जिससे इसे और व्यापक पहचान मिली है. वर्तमान में यह स्टार्टअप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में पंजीकृत है और ‘स्टार्ट इन यूपी’ पहल के तहत आगे बढ़ रहा है. योगी सरकार की नीतियों और सहयोग से आगे बढ़ता यह स्टार्टअप आज एक ऐसे मॉडल के रूप में उभर रहा है, जहां कबाड़ से न केवल कलाकृतियां बन रही हैं, बल्कि रोजगार, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिखी जा रही है.

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