अरे कोई बचाए... घर के अंदर पिटता रहा पति और पत्नी देखती रही तमाशा, वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Jhansi News: झांसी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां पर पत्नी ने गुलाबी गैंग की महिलाओं संग घर में घुसकर पति की पिटाई कराई. जब इस घटना की वजह सामने आई तो सभी लोग चौक गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:11 PM IST
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

Jhansi News/अब्दुल सत्तार:  उत्तर प्रदेश के  झांसी में एक पत्नी ने अपने ही पति की पिटाई कराने के लिए गुलाबी गैंग की महिलाओं और पुरुषों को साथ ले जाकर घर पर धावा बोल दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 

कहां की है ये घटना?
मामला पंचवटी कॉलोनी का है. यहां रहने वाले घनश्याम साहू के मुताबिक, 18 सितंबर की रात उनका भांजा ऋषि साहू घर आया हुआ था. रात करीब 9 बजे सभी खाना खा रहे थे, तभी पत्नी कुछ महिलाओं और दो पुरुषों के साथ वहां पहुंच गई. उन्होंने खुद को गुलाबी गैंग का सदस्य बताते हुए गेट खुलवाया और अंदर घुसते ही घनश्याम व उसके भांजे पर हमला बोल दिया.

इस दौरान महिलाओं ने घर से तीन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी चोरी कर लिया. बताया जा रहा है कि पति की पिटाई होते समय पत्नी बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रही. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घनश्याम की तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं इस संबंध में पीड़ित पति ने बाताया कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम-प्रसंग चल रहा है. पीटने वालों में वह भी था. फिलहाल ये मामला जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा की पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है.

Jhansi News

Trending news

;