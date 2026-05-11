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झांसी में बाजार गई थी पत्नी और बच्चे, पीछे से युवक ने कमरे में लगा ली फांसी!

Jhansi News: झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत सारंध्रा नगर कॉलोनी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को बाजार भेजने के बाद घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 11, 2026, 12:27 PM IST
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झांसी में बाजार गई थी पत्नी और बच्चे, पीछे से युवक ने कमरे में लगा ली फांसी!

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत सारंध्रा नगर कॉलोनी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को बाजार भेजने के बाद घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. जब तक परिजन और पड़ोसी उसे बचा पाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या है मामला ? 
दरअसल, मृतक की पहचान सुदेश कठौरिया के रूप में हुई है, जो सारंध्रा नगर कॉलोनी का निवासी था. जानकारी के अनुसार, सुदेश ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को बाजार से सामान लाने के बहाने घर से बाहर भेज दिया था. उस समय घर पर केवल सुदेश और उसके बुजुर्ग माता-पिता ही मौजूद थे. पत्नी और बच्चों के जाने के कुछ देर बाद सुदेश अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

पिता ने जब खिड़की से देखा खौफनाक मंजर
काफी देर तक जब सुदेश अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो उसके बुजुर्ग पिता को चिंता हुई. उन्होंने कमरे के बाहर जाकर सुदेश को कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. अनहोनी की आशंका होने पर पिता ने जब कमरे की खिड़की से अंदर झांका, तो उनकी चीख निकल गई. सुदेश रस्सी के सहारे फंदे पर लटका हुआ था. पिता का शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके पर जमा हो गए और दरवाजा तोड़कर सुदेश को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.

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पीछे छोड़ गया दो मासूम बच्चे
मृतक सुदेश हंसारी स्थित एक जूते-चप्पल के शोरूम में नौकरी करता था और अपने परिवार का मुख्य सहारा था. वह अपने पीछे एक 8 साल का बेटा और 5 साल की बेटी छोड़ गया है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं. जब उसकी पत्नी और बच्चे बाजार से वापस लौटे, तो घर का मंजर देखकर वहां चीख-पुकार मच गई. मासूम बच्चों को तो शायद अभी यह भी अहसास नहीं है कि उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है.

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल आत्महत्या के ठोस कारणों का पता नहीं चल सका है. परिजनों ने भी किसी भी तरह के विवाद या परेशानी की बात से इनकार किया है. पुलिस अब सुदेश के मोबाइल फोन और अन्य संपर्कों की जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

 

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