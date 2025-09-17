घरवाली और साली ने प्रेमी संग मिलकर उतारा था मौत के घाट, झांसी में मर्डर केस का चौंकाने वाला खुलासा

Jhansi Crime News: यूपी के झांसी जिले में बबीना थाना क्षेत्र के सफा गांव के जंगल में 13 सितंबर की रात को हुई एक शख्स की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और साली के प्रेमी अमर सिंह को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. फरार चल रही साली हर देवी की तलाश में पुलिस जुटी है.

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारोपी अमर सिंह रायकवार ने पूछताछ में बताया कि उसका मृतक की साली हरदेवी से प्रेम संबंध है. 13 सितंबर को हरदेवी उसके मुर्गी फार्म में रुकी थी, तभी मृतक की पत्नी जयकुवंर ने फोन से हरदेवी को बताया कि पति ओमप्रकाश आये दिन शराब पीकर मारपीट करता है.

हत्या की बनाई योजना

इसके बाद पत्नी जयकुवंर ने अपनी बहन हरदेवी और उसके प्रेमी अमर सिंह के साथ मिलकर ओमप्रकाश की हत्या करने की योजना बनाई. पत्नी जयकुवंर ने पति ओमप्रकाश को शराब पीने के लिये 500 रूपये देकर बल्लमपुर शराब ठेके पर भेजा. वहाँ पर अमर सिंह और ओमप्रकाश ने मिलकर शराब पी.

शराब पिलाई, हत्या के बाद छिपाई लाश

ओमप्रकाश को ज्यादा शराब पिलाकर पैदल ही वह दोनों ग्राम सफा जाने लगे तभी जंगल के रास्ते में अमर सिंह ने चाकू से ओमप्रकाश की हत्या कर दी और पास पड़े पत्थर से मुँह व सिर कुचल दिया था. लाश को झाड़ी में खींच कर छिपाकर अमर सिंह अपने मुर्गी फार्म में वापस आ गया था. पुलिस ने मृतक की पत्नी जयकुवंर और साली के प्रेमी अमर सिंह को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और साली हरदेवी की तलाश में जुटी है.

