माचिस से ब्लेड निकाल काटी नस... इंसाफ नहीं तो कोर्ट में जान देने पर तुली विवाहिता, वादी और वकीलों में हड़कंप

जितेंद्र सोनी/जालौन: जिला मुख्यालय स्थित परिवार न्यायालय परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विवाहिता ने अचानक अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया. 27 वर्षीय रुखसाना, निवासी मोहल्ला दबगरान, अपने भरण-पोषण से जुड़े वाद की तारीख पर कोर्ट पहुंची थी. मानसिक तनाव में लिया गया यह कदम न सिर्फ कोर्ट स्टाफ बल्कि मौजूद वकीलों और सुरक्षाकर्मियों के लिए भी चौंकाने वाला साबित हुआ.

क्या है पूरा मामला

रुखसाना की शादी करीब एक वर्ष पूर्व हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे के शाहिद से हुई थी. परिजनों के अनुसार, वैवाहिक तकरार के चलते ससुराल पक्ष ने उसे वापस लेने से इंकार कर दिया था, जिससे वह पिछले कई महीनों से मायके में रह रही थी. ससुराल लौटने की उसकी मंशा बार-बार जताने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ. इसी तनावपूर्ण माहौल में उसने न्यायालय में भरण-पोषण का वाद दायर कर रखा था.

अधिवक्ता की नाराजगी से टूटा विवाहिता का हौसला

शुक्रवार को सुनवाई के लिए पहुंची रुखसाना का कहना है कि वह एक वर्ष से न्यायालय के चक्कर काट रही है. उसने अपने अधिवक्ता से मामले में प्रगति को लेकर नाराजगी जताई. इसी दौरान कथित रूप से अधिवक्ता द्वारा उसकी फाइल फेंके जाने पर रुखसाना भावनात्मक रूप से टूट गई. गुस्से और तनाव में उसने अपने पास रखी माचिस की डिब्बी से ब्लेड निकाली और हाथ की नस काट ली.

विवाहिता का हालत स्थिर

घटना के तुरंत बाद मौजूद महिलाकर्मियों और वकीलों ने उसे संभाला और जिला अस्पताल भेजा. डॉक्टरों ने उसके हाथ में चार टांके लगाए और उसकी हालत को फिलहाल स्थिर बताया है.

सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) अर्चना सिंह कोर्ट परिसर पहुंचीं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज कराया और संबंधित पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए. सीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला मानसिक दबाव के कारण उठाए गए कदम जैसा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, यह भी जांच की जाएगी कि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही या दबाव ने इस घटना को जन्म तो नहीं दिया.

पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जबकि कोर्ट परिसर में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है.

Helpline: जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.