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ललितपुर में महिला ने खुद पर डीजल डाल कर किया आत्मदाह, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत

Lalitpur News: ललितपुर जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ापुरा मोहल्ले में एक 42 वर्षीय महिला ने खुद को आग लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 12, 2026, 03:49 PM IST
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ललितपुर में महिला ने खुद पर डीजल डाल कर किया आत्मदाह, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत

 ललितपुर न्यूज/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ापुरा मोहल्ले में एक 42 वर्षीय महिला ने खुद को आग लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली. आर्थिक और मानसिक संघर्षों से जूझ रही महिला की इस दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

बंद कमरे में खुद को किया आग के हवाले
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बड़ापुरा निवासी राधा कुशवाहा (42 वर्ष) मंगलवार को अपने बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी. दोपहर के समय अचानक उसने खुद को घर के एक कमरे में अंदर से बंद कर लिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली. कुछ ही पलों में कमरे से धुएं का गुबार और चीखें सुनाई देने लगीं.

बच्चों की चीख-पुकार सुन दौड़े पड़ोसी
घर में मौजूद बच्चों ने जब अपनी माँ को आग की लपटों में घिरा देखा और कमरे से धुआं निकलता पाया, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया. बच्चों की चीखें सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुँचे. पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक राधा बुरी तरह झुलस चुकी थी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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पति की मौत के बाद मानसिक अवसाद में थी महिला
घटना के पीछे की वजह बेहद मार्मिक बताई जा रही है. स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार, लगभग 8 माह पूर्व राधा के पति का निधन हो गया था. पति की मृत्यु के बाद से ही वह गहरे सदमे में थी और परिवार की जिम्मेदारी व अकेलेपन के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी. माना जा रहा है कि इसी मानसिक तनाव और अवसाद के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहूंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है.

अनाथ हुए बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
राधा की मौत के बाद उसके बच्चों के सिर से अब माता-पिता दोनों का साया उठ गया है. घर में चीख-पुकार मची हुई है और मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और संकट के समय सामाजिक सहयोग की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

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