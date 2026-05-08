शराब की बोतल, दुपट्टा और टूटा हुआ मोबाइल.... झांसी में खेत में मिला महिला का जला हुआ शव, इलाके में हड़कंप

अब्दुल सत्तार/झांसी: झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्राम पंचायत पठा खरका के पास एक खेत में अज्ञात महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ. खेत की झाड़ियों के बीच शव पड़े होने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 11 बजे एक ग्रामीण खेत की ओर गया था. इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों के बीच पड़े जले हुए शव पर पड़ी. उसने तुरंत गांव वालों और पुलिस को सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर अपने कब्जे में लिया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.

दुपट्टा, पायल, चप्पल और मोबाइल फोन बने जांच का अहम हिस्सा

घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतल, महिला का दुपट्टा, पायल, चप्पल और मोबाइल फोन का टूटा हिस्सा मिला है. इन सभी सामानों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद शव को पहचान छिपाने के इरादे से जलाया गया हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने महिला को हुलिया बताया

पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. शव पूरी तरह झुलस जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है. हालांकि महिला के पैरों में पायल और बिछिया पहने होने के साथ कानों में ऊपर की ओर छेद होने जैसे कुछ संकेत मिले हैं, जिनके आधार पर पहचान कराने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की

सीओ टहरौली और उल्दन थाना पुलिस ने आसपास के गांवों के लोगों से पूछताछ भी की. ग्राम प्रधान डॉ. जगदीश कुशवाहा ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि किसी महिला या युवती के लापता होने की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें.

महिला की पहचान करने में जुटी पुलिस

उल्दन थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि मामले की जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना के खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल पुलिस महिला की पहचान और मौत के पीछे की सच्चाई तक पहुंचने में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें : गोरखपुर में महिला की निर्मम हत्या, मौत से पहले संघर्ष के मिले सबूत; सीसीटीवी फुटेज खोलेगा मौत का राज?