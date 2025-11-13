Hamrirpur News: सुनसान जगह पर मिली अधजली युवती! पुलिस ने बचाया,नाजुक हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.जहां बीती रात एक महिला ने सूनसान इलाके में जाकर खुद को आग के हवाले कर दिया. अचानक धधकती लपटों में घिरी महिला को देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए. लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर महिला को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना राठ कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी के पास हुआ. सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला की हालत नाजुक देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका है और उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. फिलहाल मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच में सामने आई शुरुआती जानकारी

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर जांच शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसने खुद ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। हालांकि, पुलिस अभी इस दावे की पुष्टि करने में जुटी है और यह भी जांच कर रही है कि महिला को किसी ने आत्मदाह के लिए उकसाया तो नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने महिला की पहचान कर ली है और उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. परिजन मौके पर पहुंच गए हैं और पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है ताकि आत्मदाह के पीछे की वास्तविक वजह सामने लाई जा सके.

पुलिस ने क्या कहां ?

राठ कोतवाली पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में आत्मदाह का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन मामले की हर कोण से जांच की जा रही है. पुलिस का यह भी कहना है कि महिला के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : 'आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए जामिया-AMU-अल फलाह यूनिवर्सिटी', यति नरसिंहानंद गिरी का विवादित बयान

