Jhansi News: कहां है कॉल करते ही एंबुलेंस!....बीमार महिला को 3 KM चारपाई पर ले गए, झांसी में लचर व्यवस्था की दर्दनाक तस्वीर

Jhansi News: झांसी में नसबंदी के बाद महिला को गांव तक सड़क न होने के कारण परिजनों और ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर तक चारपाई पर लादकर घर पहुँचाया. वीडियो वायरल होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन से पक्की सड़क बनाने की मांग दोहराई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:11 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तर : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक बेहद दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. गाँव में पक्की सड़क न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आज भी ग्रामीणों के लिए चुनौती बनी हुई है. यह मामला तब उजागर हुआ जब रजनी देवी नाम की महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा में नसबंदी ऑपरेशन हुआ. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे एंबुलेंस से केवल सड़क तक लाया जा सका, क्योंकि गाँव तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह कच्चा और ऊबड़-खाबड़ है.

क्या है पूरा मामला ? 
यह मामला झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मगरवारा के खिरक मंजूवारा छिंगेवारा की है. एंबुलेंस के आगे रास्ता न होने के कारण परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने मजबूर होकर रजनी देवी को चारपाई पर लिटाया और लगभग 3 किलोमीटर लंबा रास्ता पैदल तय कर उसे घर तक लाए. इस दौरान ग्रामीणों को कई जगहों पर पथरीली जमीन और संकरी ढलानों से गुजरना पड़ा.  पूरा रास्ता तय करने में उन्हें काफी समय और मेहनत लगी.  इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों की मजबूरी और सरकारी दावों की हकीकत साफ दिखाई देती है. 

ग्रामीणों ने उठा प्रशासन पर सवाल
गाँव के लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से पक्की सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है.  ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में यह रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिसके चलते बीमार, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल ले जाना बेहद मुश्किल हो जाता है. 
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार योजनाओं और विकास का वादा करती है, लेकिन उनका गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द गाँव तक पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है. 

वायरल वीडियो ने खड़ी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ी बहस
यह घटना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल सड़क व्यवस्था को उजागर करती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में आने वाली जमीनी चुनौतियों पर भी सवाल खड़े करती है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को दर्द और व्यवस्था की विफलता दोनों से जोड़ कर देख रहे हैं. ग्रामीण अब उम्मीद कर रहे हैं कि यह वायरल वीडियो संबंधित अधिकारियों की नींद तोड़ेगा और समस्या का समाधान जल्द होगा. 

TAGS

Jhansi News

Trending news

jalaun news
