Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3006460
Zee UP-Uttarakhandझांसी

मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! आशिक दारोगा ने रॉड से कुचल दी जिंदगी, पुलिस ने सुलझाई नग्नावस्था में पड़ी लाश की गुत्थी

 Hamirpur News: हमीरपुर में सड़क किनारे मिली महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया. प्रेम प्रसंग में विवाद के चलते यूपी पुलिस के एसआई  ने महिला को रॉड से मारकर हत्या की और शव फेंक दिया है. आरोपी दारोगा गिरफ्तार होकर जेल भेजा गया है 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! आशिक दारोगा ने रॉड से कुचल दी जिंदगी, पुलिस ने सुलझाई नग्नावस्था में पड़ी लाश की गुत्थी

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 13 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. रमना किशनपुर के पास बसवारी रोड के किनारे गड्ढे में एक अज्ञात महिला का नग्नावस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए.

क्या है पूरा मामला ? 
पुलिस की लगातार पड़ताल के बाद मृतका की पहचान सुमन (काल्पनिक नाम), उम्र 30 वर्ष, निवासी कबरई, महोबा के रूप में हुई.  इसके बाद जांच टीम ने घटना स्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की रात उस क्षेत्र में एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार देखी गई थी. फुटेज से मिले वाहन नंबर के आधार पर पुलिस वाहन मालिक देवेन्द्र कुमार तक पहुंची।पूछताछ में देवेन्द्र ने बताया कि उसकी कार 12 नवंबर की शाम एसआई अंकित कुमार यादव लेकर गया था, जो वर्तमान में सीओ सदर महोबा कार्यालय में तैनात है और पहले कबरई थाने में नियुक्त था.

पुलिस पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच
कड़ाई से पूछताछ करने पर एसआई अंकित कुमार यादव टूट गया और उसने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि कबरई थाने में तैनाती के दौरान मृतका के मुकदमे की विवेचना करते समय दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और बाद में प्रेम प्रसंग जैसा संबंध बन गया. अंकित के मुताबिक वह इस रिश्ते से काफी दिनों से परेशान था.

Add Zee News as a Preferred Source

12 नवंबर को उसने अपने परिचित से "निमंत्रण में जाने" का झूठा बहाना बनाकर कार ली और महिला को लेकर महोबा से मुस्करा की ओर निकल गया. रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। बसवारी रोड पर महिला के शौच के लिए उतरने पर अंकित ने कार में रखी लोहे की रॉड से पीछे से वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया और फरार हो गया.

आरोपी एसआई गिरफ्तार, हथियार और कार बरामद
पुलिस ने आरोपी दारोगा की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर ली है. आरोपी एसआई अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए है.

यह भी पढ़ें : ये हैं यूपी के टॉप अरबपति, अरबों की नेथवर्थ, जानें कहां से कमाते हैं इतनी दौलत
 

TAGS

hamirpur news

Trending news

Hardoi News
800 ग्राम का ट्यूमर नहीं लेने दे रहा था सांस, हरदोई के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी
balrampur news
बलरामपुर में आग ने मचाया तांडव ! चंद मिनटों में चार परिवारों के घर राख
Ayodhya news
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर गूंजी सशक्त पत्रकारिता की आवाज
Varanasi News
दालमंडी ध्वस्तीकरण पर बढ़ता तनाव ! व्यापारियों का विरोध तेज, प्रशासन अलर्ट
Dr Shaheen Shahid
दिल्ली ब्लास्ट के बाद कानपुर में हड़कंप! GSVM मेडिकल कॉलेज के 7 और डॉक्टर लापता
Bareilly News
सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नाथ नगरी कॉरिडोर पर संकट,जमीन पर मुस्लिम समुदाय ने ठोका दावा
balrampur news
बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, सील हुआ हॉस्पिटल, लगे ये गंभीर आरोप
Nainital News
सर्द हवाओं में सहमे जंगल के राजा से लेकर परिंदों तक,नैनीताल जू में ठंड से परेशान
UP Politics
कौन हैं ऊदा देवी? लखनऊ में लगी प्रतिमा, पासी वोटर्स को साधने बीजेपी ने बनाया प्लान
Sanatan Hindu Padyatra
सनातन पदयात्रा के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, कई हस्तियों ने लगाई हाजिरी