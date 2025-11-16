मोहब्बत में मिला मौत का इनाम! आशिक दारोगा ने रॉड से कुचल दी जिंदगी, पुलिस ने सुलझाई नग्नावस्था में पड़ी लाश की गुत्थी

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 13 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. रमना किशनपुर के पास बसवारी रोड के किनारे गड्ढे में एक अज्ञात महिला का नग्नावस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस की लगातार पड़ताल के बाद मृतका की पहचान सुमन (काल्पनिक नाम), उम्र 30 वर्ष, निवासी कबरई, महोबा के रूप में हुई. इसके बाद जांच टीम ने घटना स्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की रात उस क्षेत्र में एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार देखी गई थी. फुटेज से मिले वाहन नंबर के आधार पर पुलिस वाहन मालिक देवेन्द्र कुमार तक पहुंची।पूछताछ में देवेन्द्र ने बताया कि उसकी कार 12 नवंबर की शाम एसआई अंकित कुमार यादव लेकर गया था, जो वर्तमान में सीओ सदर महोबा कार्यालय में तैनात है और पहले कबरई थाने में नियुक्त था.

पुलिस पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच

कड़ाई से पूछताछ करने पर एसआई अंकित कुमार यादव टूट गया और उसने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि कबरई थाने में तैनाती के दौरान मृतका के मुकदमे की विवेचना करते समय दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और बाद में प्रेम प्रसंग जैसा संबंध बन गया. अंकित के मुताबिक वह इस रिश्ते से काफी दिनों से परेशान था.

12 नवंबर को उसने अपने परिचित से "निमंत्रण में जाने" का झूठा बहाना बनाकर कार ली और महिला को लेकर महोबा से मुस्करा की ओर निकल गया. रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। बसवारी रोड पर महिला के शौच के लिए उतरने पर अंकित ने कार में रखी लोहे की रॉड से पीछे से वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया और फरार हो गया.

आरोपी एसआई गिरफ्तार, हथियार और कार बरामद

पुलिस ने आरोपी दारोगा की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड और स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर ली है. आरोपी एसआई अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए है.

