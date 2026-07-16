/मंगला एक्सप्रेस में बिना टिकट महिला यात्री का हाई-वोल्टेज ड्रामा, टिकट मांगने पर महिला TTE को पीटा, टैब तोड़ा

राज्य चुनें
झांसी/अब्दुल सत्तार: हजरत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस (12618) में टिकट चेकिंग के दौरान एक महिला यात्री द्वारा महिला टीटीई (TTE) के साथ सरेआम मारपीट और अभद्रता करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी महिला ने न सिर्फ महिला टीटीई के बाल खींचकर उनके साथ मारपीट की, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालते हुए उनका ईएफटी (EFT) बुक छीन लिया और सरकारी टैब भी जमीन पर पटककर तोड़ दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
भुगतान के तरीके को लेकर भड़की महिला यात्री
मिली जानकारी के अनुसार, झांसी रेल मंडल में तैनात महिला टीटीई अंजली प्रजापति मंगला एक्सप्रेस के एस-2 (S-2) कोच में अपनी ड्यूटी पर तैनात थीं. ट्रेन जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी, तो उन्होंने कोच में सवार एक महिला यात्री से टिकट की मांग की.यात्री महिला के पास टिकट नहीं था. नियम के तहत जब टीटीई अंजली ने उससे नया टिकट बनवाने को कहा, तो वह तैयार हो गई. इसके बाद जैसे ही टीटीई ने पूछा कि वह टिकट का भुगतान नकद (Cash) करेगी या ऑनलाइन, महिला यात्री अचानक भड़क गई.
चश्मदीदों के मुताबिक, भुगतान की बात सुनते ही महिला यात्री अपना आपा खो बैठी और टीटीई के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते उसने सीट पर बैठीं अंजली प्रजापति के बाल पकड़ लिए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोपी ने टीटीई का सरकारी टैब छीनकर नीचे फेंक दिया जिससे वह टूट गया. इस अचानक हुए हमले से कोच में अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों ने बीच-बचाव कर दोनों को बमुश्किल अलग कराया. इसी दौरान कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल है.
झांसी स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी ने दबोचा, मामला दर्ज
पीड़ित महिला टीटीई ने तुरंत इस घटना की सूचना झांसी रेलवे कंट्रोल रूम को दी. जैसे ही ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वहां पहले से मुस्तैद जीआरपी (GRP) और आरपीएफ (RPF) की महिला सिपाहियों ने आरोपी महिला को कोच से उतारकर हिरासत में ले लिया.
जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान प्रियंका सिंह (निवासी छतरपुर) के रूप में हुई है. टीटीई अंजली प्रजापति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. चूंकि घटना ग्वालियर क्षेत्र की है, इसलिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी महिला को ग्वालियर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया है.
रेलकर्मियों में भारी आक्रोश, सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना के बाद से झांसी रेल मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ और रेलकर्मियों में भारी आक्रोश है. रेल कर्मचारी संघों का कहना है कि हाल ही में डिप्टी स्टेशन अधीक्षक के साथ भी अभद्रता की घटना हुई थी और अब महिला टीटीई के साथ हुई इस बर्बरता ने ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में रेलकर्मी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की.