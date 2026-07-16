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मंगला एक्सप्रेस में बिना टिकट महिला यात्री का हाई-वोल्टेज ड्रामा, टिकट मांगने पर महिला TTE को पीटा, टैब तोड़ा

Jhansi News: हजरत निजामुद्दीन-एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक महिला यात्री ने महिला टीटीई अंजली प्रजापति के साथ मारपीट की, सरकारी टैब तोड़ दिया और सरकारी कार्य में बाधा डाली. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद झांसी स्टेशन पर जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:09 PM IST
मंगला एक्सप्रेस में बिना टिकट महिला यात्री का हाई-वोल्टेज ड्रामा, टिकट मांगने पर महिला TTE को पीटा, टैब तोड़ा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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