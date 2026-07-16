/मंगला एक्सप्रेस में बिना टिकट महिला यात्री का हाई-वोल्टेज ड्रामा, टिकट मांगने पर महिला TTE को पीटा, टैब तोड़ा

भुगतान के तरीके को लेकर भड़की महिला यात्री

मिली जानकारी के अनुसार, झांसी रेल मंडल में तैनात महिला टीटीई अंजली प्रजापति मंगला एक्सप्रेस के एस-2 (S-2) कोच में अपनी ड्यूटी पर तैनात थीं. ट्रेन जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी, तो उन्होंने कोच में सवार एक महिला यात्री से टिकट की मांग की.यात्री महिला के पास टिकट नहीं था. नियम के तहत जब टीटीई अंजली ने उससे नया टिकट बनवाने को कहा, तो वह तैयार हो गई. इसके बाद जैसे ही टीटीई ने पूछा कि वह टिकट का भुगतान नकद (Cash) करेगी या ऑनलाइन, महिला यात्री अचानक भड़क गई.