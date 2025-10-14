खेल अब सिर्फ शौक नहीं.. आत्मनिर्भर भारत का आधार है, झांसी में सीएम योगी ने दिया मंत्र

Yogi Government Schemes: झांसी की ऐतिहासिक धरती मंगलवार को जोश और उत्साह से गूंज उठी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन समारोह में पहुंचे. उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही धर्म और राष्ट्र निर्माण का आधार है.” सीएम ने इस अवसर पर झांसी के भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब खेल केवल शौक नहीं रहे, बल्कि जीवन को संवारने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं.

विद्या भारती ने गढ़ा राष्ट्रीय आदर्शों का मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि झांसी की यह धरती रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है. ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर विद्या भारती जैसे संगठन द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि 1952 में गोरखपुर में नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित विद्या भारती आज देशभर में 25,000 से अधिक शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र चला रही है. यह संस्था बिना सरकारी सहयोग के भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीयता को जीवंत रखे हुए है. सीएम ने विद्या भारती के प्रथम छात्र देवेंद्र सिंह को सम्मानित करते हुए कहा कि संस्था ने “शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण” की एक मजबूत नींव रखी है.

खिलाड़ियों के जोश से झांसी गूंजी

कार्यक्रम में बुंदेली राई नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों- शीलू यादव, आदेश सिंह, शहंशाह, बसंत कुमार गोला और संध्या राजपूत को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया. इस प्रतियोगिता में गोरक्ष प्रांत ग्रामीण टीम को अनुशासन ट्रॉफी दी गई, जबकि काशी प्रांत नगरीय टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की.

खेल और संस्कृति को मिला नया आयाम

सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद “सेक्युलर दिखाने की होड़” में भारतीय मूल्यों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन विद्या भारती ने गांवों से लेकर शहरों और वनवासी क्षेत्रों तक शिक्षा और संस्कार का अद्भुत मॉडल पेश किया. उन्होंने कहा कि विद्या भारती के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है.

-2006 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दी

-2010 में मिला फेयर प्ले अवॉर्ड

-2016 में स्वच्छता ट्रॉफी और 2018 में मेडल अपग्रेडेशन अवॉर्ड

-2019-20 में 367 पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर छठा स्थान हासिल किया

मेरठ में खेल विश्वविद्यालय और नई खेल नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की है. उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की यह धरती और मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा दोनों ही उत्तर प्रदेश की पहचान हैं. उन्होंने बताया कि सरकार हर गांव में खेल मैदान, विकासखंड में मिनी स्टेडियम और शहरों में ओपन जिम बना रही है. पिछले तीन वर्षों में 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है. अब खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी, तहसीलदार, कानूनगो और खेल अधिकारी जैसे पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी.

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सम्मान

-सीएम योगी ने बताया कि सरकार खिलाड़ियों को न केवल इनामी राशि देती है बल्कि उन्हें रोजगार से भी जोड़ती है.

-ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

-इसके साथ ही लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को मासिक सहायता भी दी जा रही है.

-वृद्धावस्था में खिलाड़ियों को ₹4,000 से ₹10,000 तक पेंशन देने की योजना भी लागू है.

खेल आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण का माध्यम

सीएम योगी ने कहा कि आज खेल को समय और धन का अपव्यय नहीं समझा जाना चाहिए. अब खेल आत्मनिर्भरता, अनुशासन और प्रेरणा का माध्यम बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहे पदक जीते या नहीं, लेकिन उसका जज्बा ही उसे आगे बढ़ाता है. भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में बनने वाला मिनी स्टेडियम आने वाले समय में खेल प्रतिभाओं के लिए नई दिशा तय करेगा.