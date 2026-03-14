Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3140738
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड : पीड़ा, अपमान और पलायन की धरती ... डबल इंजन सरकार की बदौलत अब बह रही है विकास की अविरल धारा

Bundelkhand News: बुंदेलखंड के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उनके घरों तक नल से पानी पहुंचेगा, लेकिन योगी सरकार ने जल जीवन मिशन व अन्य योजनाओं से यहां सही मायनों में जल क्रांति कर दी. यह क्रांति केवल पाइपलाइन और टंकियों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी नया रूप है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bundelkhand News
Bundelkhand News

Bundelkhand News: बुंदेलखंड जो कभी इतना शापित था कि वहां की माटी में ‘गगरी न फूटै खसम मर जाए’ जैसे लोकगीत गूंजा करते थे. यह सिर्फ लोकगीत ही नहीं, उस असह्य पीड़ा की चीख थी जो बुंदेलखंड की हर उस स्त्री के सीने में दबी थी, जिन्हें मीलों दूर से सिर पर घड़ा रखकर पानी लाना पड़ता था. चट्टानी धरती, चिलचिलाती धूप और सूखती नदियों के बीच पानी सिर्फ जरूरत नहीं, संघर्ष का पर्याय था.

'हर घर नल योजना’ से तस्वीर बदली
महिलाएं और बेटियां सुबह से ही मीलों दूर निकल पड़ती थीं, सिर पर घड़ा रखकर पानी लाने के लिए. कई बार आधा दिन पानी की कमी को पूरा करने में बीत जाता था. कभी प्यासे रहे बुंदेलखंड में अब जल ही प्रगति की नई कहानी है. वर्तमान में यूपी के इस हिस्से में विकास, सम्मान और स्वाभिमान के गीत गूंज रहे हैं. केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने ‘हर घर नल योजना’ से तस्वीर बदल दी है.

डबल इंजन की सरकार ने असंभव काम को किया संभव
बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर में ऊंची-ऊंची टंकियां बुंदेलखंड में सम्मान का प्रतीक बन गई हैं. मोदी-योगी की डबल इंजन की सरकार ने कभी असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया है. चित्रकूट के रामटेकवा गांव की सुमन कहती हैं कि पहिले हमार लइकियां पढ़ाई छोड़ि पानी ढोवत रहत रहीं. अब उनका स्कूल जाय का टेम मिलन लगो है. साफ पानी मिलत है तो बच्चा बीमार भी नईं पड़त. यह सिर्फ एक मां की बात नहीं है, यह बुंदेलखंड की हर उस महिला की आवाज है जो कभी घड़े के बोझ तले अपने सपनों को दफनाने पर मजबूर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

सवा लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन
चट्टानी धरती वाले बांदा ने पानी का दर्द सबसे अधिक सहा है. यहां के मानिकपुर के कुछ इलाकों में तो लोग अपनी बेटियां ब्याहने को तैयार नहीं होते थे कि उसे पानी ढोकर लाना पड़ेगा. आज बांदा में 2 सतही स्रोत आधारित और 28 भूजल स्रोत आधारित पेयजल योजनाएं एक साथ संचालित हो रही हैं. इन 30 योजनाओं के माध्यम से जिले के 544 गांवों में जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और सवा लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. बड़ोखर खुर्द के बांधा पुरवा गांव के परदेशी कहते हैं- इस दिन के बारे में तो हमने कभी सोचा तक नहीं था. हमारे घरों की महिलाओं को अब पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता. घर की औरतों का दर्द हमेशा के लिए खतम हो गया.

पलायन पर लगा रोक! 
मथनाखेड़ा गांव नल से पानी भर रही एक महिला बताती हैं कि पहले आधा दिन तो पानी लाने में ही निकल जाता था. घर के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा है. बांदा में सवा लाख से अधिक घरों में पानी पहुंच रहा है. बुंदेलखंड में पानी की कमी का असर केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं था. इसका सीधा प्रभाव खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता था. किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता था और कई बार खेती छोड़कर पलायन तक करना पड़ता था.

पूर्ववर्ती सरकारें के कामों का जिक्र
पूर्ववर्ती सरकारें वायदे करती रहीं लेकिन राजनीतिक भाषणों के सिवा कुछ न मिला. महोबा जैसे जिले की स्थिति तो यह थी कि वहां वाटर ट्रेन भेजने तक की बात उठने लगी थी. यह किसी सभ्य समाज और जिम्मेदार सरकार के लिए शर्म की बात थी. वर्ष 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई, तो बुंदेलखंड को उसकी नियति पर नहीं छोड़ा गया. 

हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर
पहली बार यह क्षेत्र सुशासन की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर आया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रणनीतिक रूप से जल प्रबंधन पर ध्यान दिया. जल जीवन मिशन के माध्यम से यहां हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गईं. पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गईं. थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन यह असुविधा उस सुख की नींव थी जो आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाली थी.

fallback

चित्रकूट में तीन योजनाओं से 413 गांवों को पेयजल पहुंचा
आज महोबा में पांच परियोजनाओं से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है. यहां के शिवहार गांव में लोगों ने 'जलाभिनंदन कार्यक्रम' का आयोजन कर योगी सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की. यह उत्सव सरकार की नीयत पर जनता की मुहर है. चित्रकूट में तीन योजनाओं से 413 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है.

ढाई लाख घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया
झांसी, हमीरपुर, जालौन और ललितपुर में भी बदलाव की बयार है. झांसी में लगभग ढाई लाख घरों में नल कनेक्शन पहुंच गए हैं. यहां के पंचवारा गांव निवासी मुकेश कहते हैं कि सरकार ने कनेक्शन देने में हम लोगों से एक भी रुपया नहीं लिया. हमीरपुर में 2 सतही और 125 भूजल स्रोत आधारित योजनाओं से 322 गांवों तक पानी पहुंच रहा है तो जालौन में 857 गांवों को लाभ मिल रहा है.

ललितपुर में 16 योजनाओं से 551 गांवों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है और इन जिलों में लाखों परिवार इससे लाभान्वित हैं.  यह परिवर्तन केवल पाइपों और पानी की टंकियों का नहीं है. यह योगी सरकार की उस सोच का परिणाम है जो मानती है कि विकास का पहला हकदार वह है जो सबसे अधिक वंचित रहा. योगी सरकार ने बुंदेलखंड में न केवल पानी पहुंचाया, बल्कि वहां माताओं का सम्मान, बेटियों का भविष्य और परिवारों का स्वास्थ्य भी लौटाया. बुंदेलखंड अब प्यास की नहीं, प्रगति की कहानी सुनाता है.

TAGS

Bundelkhand News

Trending news

Bundelkhand News
पीड़ा, अपमान और पलायन की धरती ... सरकार की बदौलत अब बह रही है विकास की अविरल धारा
Hapur News
जिसे समझा दोस्त, वही बना ‘यमराज’! विनोद पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा
Asaduddin Owaisi
संभल CO बोले-ईरान के लिए रोना है तो वहीं जाओ, ओवैसी ने कहा-देश किसी के बाप का नहीं
Ayodhya news
अयोध्या में फिर गूंजेंगे वैदिक मंत्र..राम मंदिर में स्थापित होगा ‘श्री राम यंत्र’
Rajabpur Gas Agency
गैस एजेंसी पर भीड़ से बचने का अनोखा जुगाड़, जंजीर से LPG सिलेंडर को शटर में लॉक किया
Agra News
मां को दिया धक्का, गुस्से में छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट-पीटकर मार डाला
Gorakhpur News
गोरखपुर हुक्का बार कांड में नया मोड़, नौकायन के पास मिलीं लापता दोनों बहनें
aligarh news
अलीगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, फिर ट्रेन से कटकर कर ली आत्महत्या
Uttar Pradesh job fairs
यूपी के 3 शहरों में रोजगार का 'महाकुंभ', बड़ी-बड़ी कंपनियां युवाओं को देंगी जॉब
RSS leader house attack
RSS नेता के घर दबंगों का हमला, जमकर की तोड़फोड़-मारपीट और लूटपाट; जानें किस पर आरोप?