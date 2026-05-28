झांसी में भाई की अस्थियां गले में टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, न्याय की लगाई गुहार

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के तोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुरा सानी गांव से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है. न्याय की गुहार और पुलिसिया उदासीनता से तंग आकर एक युवक अपने मृतक बड़े भाई की अस्थियां गले में लटकाकर झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचा. युवक का आरोप है कि पुलिस न केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, बल्कि उलटा पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रही है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित सियाराम ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके भाई चतुर्भुज पाल की मौत किसी दुर्घटना में नहीं, बल्कि आपराधिक लापरवाही के कारण हुई है. घटना 23 मई की है, जब चतुर्भुज गांव स्थित सरकारी हैंडपंप पर पानी पीने गए थे. आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने सरकारी हैंडपंप में अवैध रूप से सबमर्सिबल पंप लगा रखा था. जैसे ही चतुर्भुज ने हैंडपंप को छुआ, दबंगों ने अंदर से मोटर चालू कर दी, जिससे हैंडपंप में भीषण करंट दौड़ गया। इस झटके से चतुर्भुज बुरी तरह झुलस गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

पुलिस की भूमिका पर सवाल

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद जब स्थानीय थाने में सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने मजबूरन सड़क जाम किया. इसके बाद ही पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. लेकिन दुखद यह है कि एफआईआर के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय लापरवाही बरती. उल्टा, पीड़ित परिवार के खिलाफ ही शांति भंग और सड़क जाम करने की धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया, जिससे परिवार का मनोबल टूट गया है.

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गांव में प्रवेश पर रोक, अस्थि विसर्जन भी मुश्किल

सियाराम का कहना है कि आरोपी पक्ष के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पीड़ित परिवार को अब गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं. पीड़ित परिवार इस समय बेघर होने जैसी स्थिति में है. चतुर्भुज की मृत्यु के बाद विधि-विधान से अस्थि विसर्जन की रस्म होनी है, लेकिन आरोपियों के डर से परिवार अपने ही गांव वापस नहीं जा पा रहा है.

प्रशासन का आश्वासन

कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी व्यथा रखी और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ-साथ परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है. जिलाधिकारी ने इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है या वे इसी तरह दर-दर भटकने को मजबूर रहेंगे.