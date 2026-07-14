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झांसी: डोंगरी डैम में नहाते समय युवक की डूबकर मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र स्थित डोंगरी डैम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए एक युवक की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर रात शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:19 PM IST
झांसी: डोंगरी डैम में नहाते समय युवक की डूबकर मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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