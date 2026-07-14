झांसी: डोंगरी डैम में नहाते समय युवक की डूबकर मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था

पिकनिक मनाने गए थे तीन दोस्त

जानकारी के अनुसार, प्रेम नगर थाना क्षेत्र के महावीरन निवासी अशोक वर्मा अपने दो दोस्तों—रामकुमार और सुनील के साथ कार (चार पहिया वाहन) से बबीना थाना क्षेत्र की बेदोरा चौकी के अंतर्गत आने वाले डोंगरी डैम पर पिकनिक मनाने गए थे.तीनों दोस्तों ने वहां दिनभर पिकनिक मनाई और आनंद लिया. इसके बाद शाम को तीनों डैम के किनारे जाकर नहाने लगे. बताया जा रहा है कि अशोक वर्मा को तैरना आता था, जिसके चलते उसने नहाते समय गहरे पानी की ओर छलांग लगा दी. लेकिन पानी की गहराई का सही अंदाजा न होने के कारण वह गहरे पानी में समा गया और वापस बाहर नहीं निकल सका.