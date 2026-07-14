झांसी: डोंगरी डैम में नहाते समय युवक की डूबकर मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था

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झांसी/अब्दुल सत्तार: गर्मियों के मौसम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना उस वक्त मातम में बदल गया, जब एक युवक की डैम के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. घटना झांसी के बबीना थाना क्षेत्र स्थित डोंगरी डैम की है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पिकनिक मनाने गए थे तीन दोस्त
जानकारी के अनुसार, प्रेम नगर थाना क्षेत्र के महावीरन निवासी अशोक वर्मा अपने दो दोस्तों—रामकुमार और सुनील के साथ कार (चार पहिया वाहन) से बबीना थाना क्षेत्र की बेदोरा चौकी के अंतर्गत आने वाले डोंगरी डैम पर पिकनिक मनाने गए थे.तीनों दोस्तों ने वहां दिनभर पिकनिक मनाई और आनंद लिया. इसके बाद शाम को तीनों डैम के किनारे जाकर नहाने लगे. बताया जा रहा है कि अशोक वर्मा को तैरना आता था, जिसके चलते उसने नहाते समय गहरे पानी की ओर छलांग लगा दी. लेकिन पानी की गहराई का सही अंदाजा न होने के कारण वह गहरे पानी में समा गया और वापस बाहर नहीं निकल सका.
देर रात निकाला गया शव
शाम करीब 8 बजे हुए इस हादसे के बाद सुरक्षित बचे दोनों दोस्तों, सुनील और रामकुमार, ने घबराकर तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी. पीआरवी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय बेदोरा चौकी पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही बेदोरा चौकी प्रभारी हिमांशु श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. रात का समय होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर रात करीब 12:30 बजे अशोक वर्मा का शव पानी से बाहर निकाला जा सका.
पुलिस की कार्रवाई जारी
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. चौकी प्रभारी हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी. स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को रात में ही बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और क्षेत्र में शोक की लहर है.
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