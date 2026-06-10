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Lalitpur News: कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई... एक ऐसा ही मामला ललितपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर उस समय सामने आया, जब ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा यात्री फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गया. यह नजारे को देखकर सभी ने सोचा कि यात्री ट्रेन की चपेट में आकर कटकर मर चुका होगा, लेकिन यात्री के ऊपर से ट्रेन के 13 डिब्बे निकल गए वह सकुशल बच गया. इसको जीआरपी की टीम ने उठाकर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.
यह पूरा मामला ललितपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन का है. बताया जा रहा है कि बुधवार को ललितपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 11077 झेलम एक्सप्रेस झांसी के लिए निकली तो ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा शिवपुरी जिला निवासी 42 वर्षीय दातार सिंह यादव अधिक भीड़ होने की वजह से अचानक असंतुलित होकर ट्रेन के नीचे पटरियों में गिर गया.
इसके बाद ट्रेन के सभी 13 डिब्बे उसके ऊपर से गुजर गए, लेकिन दातार सिंह यादव पटरियों के बगल में चिपका रहा जिसकी वजह से वह ट्रेन के पहियों की चपेट में आने से बच गया. उसको हल्की चोटें आई. फिलहाल आनन फानन में जीआरपी कर्मियों के दातार सिंह यादव को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
भीड़ के चलते हुआ हादसा
रेलवे अफसरों का कहना का कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ अधिक थी. इस दौरान धक्का लगने से ट्रेन में बैठा युवक नीचे पटरियों पर गिर गया. रेलवे पुलिस के कर्मचारी तुरंत दौड़े. ट्रेन गुजरने के बाद यात्री को सुरक्षित बचाकर इलाज के लिए भेजवाया गया.