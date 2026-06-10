Lalitpur News: कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई... एक ऐसा ही मामला ललितपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर उस समय सामने आया, जब ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा यात्री फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गया. यह नजारे को देखकर सभी ने सोचा कि यात्री ट्रेन की चपेट में आकर कटकर मर चुका होगा, लेकिन यात्री के ऊपर से ट्रेन के 13 डिब्बे निकल गए वह सकुशल बच गया. इसको जीआरपी की टीम ने उठाकर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.