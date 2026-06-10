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जाको राखे साइयां.... चलती ट्रेन से गिरा युवक, 13 डिब्बे ऊपर से गुजर गए, ललितपुर में मचा हड़कंप

Lalitpur News: ललितपुर रेलवे स्टेशन पर हैरान करने वाला वाक्या दिखा. चलती ट्रेन से युवक नीचे पटरियों पर गिर गया. ट्रेन के 13 डिब्बे उसके ऊपर से गुजर गए. हालांकि, युवक सुरक्षित बच निकला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 10, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:50 PM IST
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