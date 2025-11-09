Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

एमबीए छात्रा को गोली मार युवक ने खुद को उड़ाया, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में दिनदहाड़े गोलीकांड से मची सनसनी

Jhansi News: झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय गेट पर युवक ने एमबीए छात्रा को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि छात्रा ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत में भर्ती है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:04 PM IST
झांसी न्यूज/दीपेश कुमार : उत्तर प्रदेश के झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेट के पास रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने एमबीए की छात्रा को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित कॉलेज कैंपस में अचानक आई गोली की आवाजों से छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.  मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. नवाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना कैसे हुई
पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की पहचान मनीष साहू के रूप में हुई है. वह छात्रा कृतिका शर्मा, जो कि एमबीए की छात्रा है, का परिचित बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मनीष किसी निजी कारणों को लेकर छात्रा से बात करना चाहता था. कॉलेज गेट के पास दोनों की मुलाकात हुई, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. इसी दौरान मनीष ने अपने पास रखे तमंचे से कृतिका के सीने पर गोली चला दी। छात्रा जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद मनीष ने उसी तमंचे से अपनी कनपटी पर गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इलाके में मचा हड़कंप
दिनदहाड़े हुई घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई. छात्रों और राहगीरों ने इधर-उधर छिपकर अपनी जान बचाई। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने भीड़ को हटाकर इलाके की घेराबंदी कर दी और घटनास्थल से हथियार बरामद किया।

छात्रा की हालत नाजुक
घायल छात्रा कृतिका शर्मा को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों की एक टीम लगातार इलाज में जुटी है। पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है, ताकि पूरे मामले की वास्तविक वजह पता चल सके।

पुलिस जांच में जुटी
एसपी सिटी ने बताया कि घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए गए हैं. दोनों के बीच रिश्तों और विवाद की वजहों की जांच की जा रही है. कॉलेज और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी गई है.

