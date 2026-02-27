Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

अब और नहीं सह सकता.. वीडियो बनाकर पति ने खत्म की जिंदगी, मोबाइल में कैद आखिरी सच!

Lalitpur News:  ललितपुर जिले में एक  युवक ने कथित रूप से पत्नी की प्रताड़ना और आर्थिक दबाव से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. घटना से पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:07 PM IST
Lalitpur News/अमित सोनी:  उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर 27 वर्षीय युवक ने कथित पारिवारिक कलह और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. परिजन उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के जाखलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मादौन की बताई जा रही है. मृतक की पहचान रामप्रसाद (27) पुत्र रामदीन के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बुधवार शाम उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दे दी.

आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो
परिजनों के अनुसार, रामप्रसाद ने आत्महत्या से पहले मोबाइल से एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने पत्नी और उसके परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक दबाव और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की भी बात सामने आ रही है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा था विवाद
परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन था. मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पत्नी ने भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया था, जिसके तहत रामप्रसाद नियमित रूप से राशि दे रहा था. इसके बावजूद उस पर 5 से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग का दबाव बनाया जा रहा था और दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक तनाव और कथित प्रताड़ना से तंग आकर रामप्रसाद ने यह आत्मघाती कदम उठाया.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वायरल वीडियो और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है.  

Lalitpur news

Trending news

Lalitpur news
