हमीरपुर: प्रेम प्रसंग के शक में छोटे भाई ने की बड़े भाई की बेरहमी से हत्या, इलाके में सनसनी

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Hamirpur News :उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां राठ थाना क्षेत्र के स्यावरी गांव में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी है. एक छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई इस घटना से हैरान है.
आपत्तिजनक हालत में देखने पर हुआ विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, इस खूनी खेल के पीछे की वजह एक महिला से प्रेम प्रसंग बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. अपनी आँखों के सामने यह दृश्य देखकर छोटा भाई अपना आपा खो बैठा. इसके बाद दोनों भाइयों के बीच जमकर कहासुनी और विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने आव देखा न ताव, पास में रखे एक धारदार हथियार से अपने बड़े भाई के गले पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी जान ले ली.
घर में अकेला रहता था मृतक
स्थानीय लोगों और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक अधेड़ की पत्नी उसे छोड़कर काफी समय पहले ही चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद से वह घर में बिल्कुल अकेला रहता था. इसी अकेलेपन के बीच उसका किसी महिला से संबंध बन गया था, जो आखिरकार उसकी मौत की वजह बन गया.
आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल के साथ-साथ डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुँची. पुलिस ने सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
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