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हमीरपुर: प्रेम प्रसंग के शक में छोटे भाई ने की बड़े भाई की बेरहमी से हत्या, इलाके में सनसनी

Hamirpur News : हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां राठ थाना क्षेत्र के स्यावरी गांव में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी है. एक छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई इस घटना से हैरान है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Jyoti Kumari
Published: Jul 13, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:04 AM IST
हमीरपुर: प्रेम प्रसंग के शक में छोटे भाई ने की बड़े भाई की बेरहमी से हत्या, इलाके में सनसनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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