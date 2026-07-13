हमीरपुर: प्रेम प्रसंग के शक में छोटे भाई ने की बड़े भाई की बेरहमी से हत्या, इलाके में सनसनी

आपत्तिजनक हालत में देखने पर हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, इस खूनी खेल के पीछे की वजह एक महिला से प्रेम प्रसंग बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. अपनी आँखों के सामने यह दृश्य देखकर छोटा भाई अपना आपा खो बैठा. इसके बाद दोनों भाइयों के बीच जमकर कहासुनी और विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने आव देखा न ताव, पास में रखे एक धारदार हथियार से अपने बड़े भाई के गले पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी जान ले ली.