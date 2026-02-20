चाय की चुस्की बनी खून की वजह! भाई ने भाई की आंगन में दफनाई लाश, फिर खुद ही रची गुमशुदगी की साजिश

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार : उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला बिहारीपुरा से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां चाय पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के बाद शव को घर के आंगन में छह फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए भाई के लापता होने की झूठी शिकायत भी दर्ज करा दी.

चाय को लेकर शुरू हुआ विवाद

दरअसल, पुलिस पूछताछ में आरोपी मसारिक बेग ने बताया कि घटना 10 फरवरी की है. वह सुबह नींद से उठकर चाय पीने के लिए अपने बड़े भाई तारिक बेग के कमरे का दरवाजा खटखटाने गया था. इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई. आरोपी के अनुसार, विवाद के दौरान बड़े भाई ने चाकू निकाल लिया, जिससे वह आवेश में आ गया और पास में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से तारिक बेग की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद शव को घर में ही दफनाया

हत्या के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने के लिए घर के आंगन में गड्ढा खोदा और शव को दफना दिया.घटना के समय घर में दोनों भाई ही मौजूद थे, जबकि उनकी मां नानी के घर गई हुई थीं. हत्या के बाद आरोपी कई दिनों तक घर में अकेला रहा और सामान्य व्यवहार करता रहा, ताकि किसी को शक न हो.

पुलिस को दी झूठी गुमशुदगी की सूचना

15 फरवरी को प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई 10 फरवरी से लापता है. परिजन भी उसकी तलाश में जुट गए. इसी बीच मामा को आरोपी की गतिविधियों पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

सख्ती से पूछताछ में टूटा आरोपी

सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वह टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया. इसके बाद बीबीजीटीएस मूर्ति के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी को मौके पर लेकर पहुंची और उसकी निशानदेही पर गड्ढा खुदवाकर शव बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सरकारी नौकरी करता था आरोपी, पुलिस कर रही जांच

बताया जा रहा है कि आरोपी बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करता था, जो उसे पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर मिली थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

