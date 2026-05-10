Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3211827
Zee UP-Uttarakhandझांसी

झूठे आरोप, पुलिस प्रताड़ना और टूटा हौसला… यमुना में कूदकर युवक ने दी जान

Jalaun News: जालौन से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां कथित झूठे छेड़खानी के मुकदमे और पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर 20 वर्षीय युवक ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और लोगों में भारी आक्रोश का माहौल है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 10, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News
Jalaun News

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कथित झूठे छेड़खानी के मुकदमे और पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर 20 वर्षीय युवक लोकेंद्र ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. युवक द्वारा आत्महत्या से पहले बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने पुलिस और एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कहां की है ये घटना?
मामला कदौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिद्धार्थनगर मोहल्ले का है. जानकारी के अनुसार, क्षेत्र की एक महिला ने दो दिन पहले लोकेंद्र के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए चालान किया था.

परिजनों का कहना है कि हवालात से मुचलके पर छूटकर घर लौटने के बाद से लोकेंद्र बेहद तनाव में था. वह लगातार खुद को निर्दोष बता रहा था और कह रहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. बताया जा रहा है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में मृतक ने क्या आरोप लगाया?
आत्महत्या से पहले लोकेंद्र ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया. वायरल वीडियो में युवक बेहद भावुक दिखाई दे रहा है. उसने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं और उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है. वीडियो में उसने पुलिस पर थाने में मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए. युवक ने कहा कि वह लगातार अपमान और तनाव झेल रहा था, जिसके कारण वह जीना नहीं चाहता. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया हैं.

रविवार सुबह कालपी कोतवाली क्षेत्र में यमुना पुल के पास नदी में युवक का शव मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था. परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. प्रारंभिक जांच में शव करीब तीन दिन पुराना बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है.

TAGS

jalaun news

Trending news

jalaun news
झूठे आरोप, पुलिस प्रताड़ना और टूटा हौसला… यमुना में कूदकर युवक ने दी जान
Lucknow news
यूपी के स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में अब नहीं बिकेगा नशा, सरकार ने कसी कमर
Asia Largest Textile Market
20 रुपये में सूट और 100 में साड़ी! UP के इस शहर में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्किट
Azamgarh news
आजमगढ़: ग्राम चौपाल में डीएम का सख्त रुख, लापरवाही पर लेखपाल निलंबित
Agra News
आगरा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत
Azamgarh news
आजमगढ़ में 51 लाख के वेतन घोटाला, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत दो पर मुकदमा दर्ज
Varanasi News
वाराणसी दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, मुआवजे पर मचा घमासान
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में पेड़ से लटका मिला अमेठी के युवक का शव, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम
Gorakhpur News
गोरखपुर का 'कातिल' भाई, कलयुगी छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतारा; जानिए वजह
UP Cabinet expansion
कौन हैं मनोज पांडेय, जो सपा के 'मुख्य सचेतक' से योगी कैबिनेट में मारेंगे एंट्री?